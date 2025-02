Hubo novedades en la situación médica de Shakira y la Clínica Delgado emitió un duro comunicado

Shakira, la icónica cantante barranquillera que se encuentra presentando su tour "Las Mujeres Ya No Lloran", tenía programada una presentación inolvidable en Lima, Perú. Sin embargo, una complicación inesperada de salud le impidió llegar al Estadio Nacional para encontrarse con sus fanáticos.

Durante el domingo 16 de febrero, la artista reveló que presentó un fuerte "cuadro abdominal" y que tuvo que acudir de urgencias a un centro médico de primer nivel de Lima, Perú. Además, posteriormente, se conoció que se trataba de la Clínica Delgado.

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", escribió 'Shaki' en su cuenta de Instagram.

Además, la importante cantante barranquillera indicó que estaba recibiendo los tratamientos pertinentes y que esperaba recibir el alta médica muy pronto para presentar el show que tenía preparado. Igualmente, hizo énfasis en que todo su equipo ya se encontraba buscando una nueva fecha y que muy pronto la comunicaría.

¿Qué novedades hubo en la situación médica que Shakira enfrentó en Lima, Perú?

Luego de varios cuidados médicos que duraron una gran cantidad de horas, Shakira logró sentirse mejor y los especialistas de la Clínica Delgado le dieron el alta médica para que continúe su recuperación desde el hotel en el que se está alojando en Lima, Perú.

Se ha conocido que 'Shaki' está rodeada de su equipo de trabajo, quienes le han demostrado un apoyo incondicional. Asimismo, que sus fanáticos le han enviado múltiples mensajes de apoyo.

"Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza, los quiero con el alma", escribió Shakira en una historia de Instagram en las últimas horas.

El fuerte comunicado de la Clínica Delgado tras el tratamiento de Shakira

La dirección médica de la Clínica Delgado le comunicó a todo el staff médico que la historia clínica de todos los pacientes tenía que manejarse con confidencialidad. Esto luego de que salió a la luz que Shakira había ingresado por una gastroenteritis.

"Conviene observar y mantener de manera confidencial toda la información por la Clínica y obtenida por cualquier medio o fuente derivado que estuviere relacionado de cualquier forma con sus actividades", expresó la dirección médica en el comunicado.

"El acceso a las historias clínicas de los pacientes está restringido al médico tratante, según corresponda. Contamos con su compromiso para continuar brindando un servicio médico continuo.