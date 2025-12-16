Dos policías asesinados en ataque explosivo contra una patrulla motorizada en Cali

Sobre las 4:15 de la madrugada de este martes 16 de diciembre dos subintendentes de la Policía de Cali fueron asesinados en el barrio Mariano Ramos, una zona residencial del sur de la capital de Valle del Cauca. Al paso de la patrulla motorizada en la que se movilizaban fueron sorprendidos por la detonación de un artefacto explosivo.

Aunque los uniformados fueron trasladados a un centro asistencial, llegaron sin signos vitales.

Los hechos ocurrieron específicamente en la carrera 50 con calle 40. Tras el atentado terrorista, las autoridades hicieron un barrido en la zona descartando la presencia de otros explosivos.

¿Quiénes son los dos policías asesinados en atentado con explosivos en Cali?

De acuerdo con la información entregada por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, los uniformados asesinados fueron identificados como los subintendentes Jorge Leandro Gómez, de 36 años y Robert Steven Melo, de 33.

Con este nuevo atentado ya serían 10 las personas que han muerto en este tipo de hechos en la capital de Valle del Cauca.

La información que se tiene de este ataque señala que, al paso de la patrulla de la Policía, los terroristas detonaron un artefacto explosivo que les causó heridas en múltiples partes del cuerpo a las víctimas.

Los dos subintendentes de la Policía, ambos con 15 y 12 años en la institución, fueron trasladados hasta la clínica Valle de Lili, donde lamentablemente llegaron sin signos vitales. Habrían sufrido graves heridas en la cabeza, tórax, y el corazón.

¿Quién estaría detrás del atentado terrorista que dejó dos policías muertos en Cali?

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó detalles de cómo se habría perpetrado el atentado terrorista contra los uniformados en el barrio Mariano Ramos

La información que tenemos al momento es que dejaron un artefacto explosivo improvisado al lado de la vía por la parte de atrás de Mariano Ramos, cerca de La Escombrera y al paso de la patrulla fue activado el explosivo.

Los hechos se registraron muy cerca del complejo deportivo María Isabel Urrutia, en Mariano Ramos. Respecto a quién podría estar detrás de este atentado, el alcalde señaló:

“Esto es un modus operandi muy parecido a las bombas que vimos en Cali en abril y en mayo de este año, que fueron perpetradas por la estructura criminal Jaime Martínez", dijo Eder.

La modalidad de este ataque es similar a otros que se han registrado en Cali; el más reciente el pasado mes de agosto, en inmediaciones a la base aérea Marco Fidel Suárez, también los que se registraron en mayo y abril de este año.

No lo estamos atribuyendo porque todavía, apenas está empezando la investigación, pero a primera vista es muy parecido al tipo de ataques que vimos en abril y mayo perpetrados por la estructura criminal Jaime Martínez.