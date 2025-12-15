¡Es un hecho! J Balvin anunció su gira de estadios por Colombia: aquí los detalles

José Osorio ha vuelto a sorprender a sus más fieles fanáticos ya que no bastó con dos conciertos de talla internacional, sino que ahora más ciudades del país se prepararán para recibir al antioqueño el próximo año.

¿Cuáles son las fechas para los conciertos de J Balvin 2026?

J Balvin conoce de cerca a su fanaticada por lo que dos fechas en el país no fueron suficientes para complacer a millones de fanáticos, quienes aclamaron por más espectáculo en el país. Por esto, en las horas más recientes, el paisa tomó sus redes sociales oficiales para dar a conocer la tan anhelada confirmación.

Colombia volverá a vestirse de flores con el antioqueño por lo que seis ciudades se prepararán para recibir al cantante que globalizó el reggaetón colombiano ante el mundo. Estos son las próximas fechas:

Cali: 21 de marzo del 2026 en el Estadio Pascual Guerrero.

Cúcuta: 11 de abril del 2026 en el Estadio General Santander.

Bucaramanga: 18 de abril de 2026 en el Estadio Américo Montanini.

Barranquilla: 01 de mayo del 2026 en el Estadio Romelio Martínez.

Valledupar: 02 de mayo del 2026 en el Parque de la leyenda vallenata.

Cartagena: 09 de mayo del 2026 en el Estadio Jaime Morón.

Lo que nació en casa ahora es en toda Colombia. Ciudad primavera no se detiene… esto no es solo un show, es una celebración, es Colombia, porque J Balvin existe gracias a ustedes, manifestó el cantante.

De esta manera, se espera que próximamente se habilite la boletería respectiva para cada uno de los shows de ‘Ciudad Primavera, gira de estadios’.

J Balvin impacta Bogotá con su show

La capital colombiana no termina de celebrar la más reciente presentación del paisa ya que su show de siete horas, el titánico montaje, el significativo número de invitados y las sorpresas en medio del show catapultaron dicho espectáculo como el más importante en la historia del género urbano en la ciudad.

Con un total de 16 artistas invitados, J Balvin no solo se reivindicó con su público capitalino, sino también dejó claro que es el artista colombiano más importante del siglo XXI.