“No ha sido sencillo”: Valentina Ferrer revela por qué no fue al concierto de J Balvin

El mundo del espectáculo sigue hablando sobre el más reciente concierto de J Balvin, quien hizo historia el pasado 29 de noviembre al dar no solo uno de los conciertos más largos, sino que también logró invitar a una selecta cúpula de artistas internacionales.

No obstante, uno de los momentos más impactantes fue cuando el antioqueño rompió en llanto al ver un video de su pareja y su hijo en una de las pantallas gigantes del Atanasio Girardot. Ante esto, los fanáticos manifestaron sus amplias dudas por la ausencia de la mujer y el menor, quienes no asistieron al concierto.

Valentina Ferrer aclara por qué no fue al concierto de J Balvin

En los días más recientes, el internet ha viralizado distintos clips de los momentos más destacados del concierto ‘Made in Medellín’. Sin embargo, las lágrimas de José Osorio se robaron gran parte del espectáculo por lo que cientos de internautas manifestaron su asombro ante la ausencia de Valentina Ferrer y Río, primer hijo del artista.

Ante las dudas, la argentina decidió romper el silencio al compartir un carrusel de fotografías, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde expresó su posición ante la histórica presentación. Según sus comentarios, la distancia ha sido uno de los factores más complicados de llevar en su relación por lo que exaltó la importancia del amor que les ha permitido estar unidos y prevalecer ante las adversidades.

“No ha sido sencillo, pero construimos lo que siempre imaginamos: una familia unida. Con amor seguimos creciendo, apoyándonos aun cuando la vida no nos deja estar tan cerca. Sabes que siempre estamos pendientes de todo”, manifestó.

Aunque la mujer dejó en claro su intención por seguir apoyando de cerca al cantante, reveló el principal impedimento que no le permitió asistir, pues manifestó que al no contar con la green card no podría salir de Estados Unidos.

J Balvin habla sobre salud mental

Por otro lado, el cantante sorprendió a su fanaticada al aparecer un día después de su concierto en una multitudinaria charla sobre salud mental en donde reveló algunos de los principales desafíos que ha enfrentado tras sufrir episodios de depresión durante los años más recientes.

Fue así como explicó cuáles fueron sus principales aliados para superar dichas crisis, pues exaltó la importancia de confiar en la ciencia médica y unirla con la meditación, una de las prácticas más significativas para el artista.