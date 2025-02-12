J Balvin rompe el silencio y revela cómo se encuentra cuidando su salud mental

José Osorio es tendencia durante los días más recientes y no es para menos, pues el cantante ofreció un contundente concierto en su ciudad natal en donde no solo reunió a miles de personas, sino que también a más de veinte de los más históricos artistas dentro de la industria musical.

No obstante, días después de su presentación, el cantante también protagonizó un escenario en donde tuvo la oportunidad de hablar sobre salud mental. Aunque dicho tema le causó grandes controversias en años pasados, el intérprete de ‘Morado’ rompió el silencio y habló sobre la importancia de cuidar la salud.

J Balvin habla sobre salud mental

A unas cuantas horas de haber realizado el que posiblemente ha sido uno de los conciertos más importantes en su carrera, J Balvin sorprendió, durante el pasado domingo 30 de noviembre, al participar en un conversatorio sobre salud mental durante el MED que se llevó a cabo en el centro de eventos La Macarena.

En dicho espacio, el antioqueño decidió hablar como persona y no como artista, pues explicó que un gran número de sus seguidores llegan a endiosar a las figuras públicas sin tener en cuenta su cualidad humana que no los diferencia de los demás.

En la importante conversación, acompañada de la presentadora Claudia Bahamón, Osorio reveló que llegó a sentir “perder la batalla mental” en algún momento de su vida. Por esto, parte de las herramientas que utilizó para superar dichos problemas fueron la meditación y la conciencia sobre la medicina tradicional.

Así mismo, recalcó la importancia de no evitar hablar sobre dichas temáticas ya que considera que es fundamental “romper el estigma” alrededor del bienestar emocional y propiciar diferentes espacios en los que se hable sobre esto.

También, exaltó que considera a su familia como un “círculo sagrado de amor” en donde ha encontrado un trascendental enfoque para darle un nuevo sentido a su vida.

Durante el encuentro también se desarrollaron distintas actividades como la meditación, charlas, música y demás rituales en un espacio dirigido a personas que también han atravesado por episodios de depresión.

J Balvin agradece a su público paisa

Por otro lado, el cantante también se ha tomado sus redes sociales para agradecer la multitudinaria asistencia a su más reciente concierto en Medellín. Por medio de inéditas fotografías, el artista hizo saber su orgullo hacia todos los cantantes que participaron en dicho espectáculo y lo acompañaron durante el show de siete horas.