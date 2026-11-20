Un hombre señalado de integrar una estructura criminal del Clan del Golfo fue extraditado desde España y capturado por las autoridades colombianas a su llegada al aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá.

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Se trata de Kevin Alejandro Álvarez Monroy, quien estaría vinculado a una de las oficinas de cobro de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego, con presencia en el departamento del Meta.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, el procesado fue ubicado en territorio español mediante una circular azul de Interpol, solicitada por el ente investigador. Posteriormente, fue trasladado a Colombia, donde servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, hicieron efectiva su captura.

Las evidencias recopiladas por los investigadores indicarían que Álvarez Monroy estaría involucrado en actividades de extorsión contra comerciantes y habitantes de la región. Por estos hechos, inicialmente será imputado por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio.

Investigación por el asesinato de un líder social en Meta

La captura también está relacionada con las investigaciones por el homicidio de Juan Carlos Nieto Calvario, un líder social asesinado en febrero de 2022 en el municipio de Cabuyaro, Meta.

Según la información de la Fiscalía, las actuaciones judiciales contra el señalado integrante del Clan del Golfo hacen parte del proceso investigativo que busca esclarecer este crimen y establecer las posibles responsabilidades de quienes habrían participado en los hechos.