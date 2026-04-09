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Valentina Taguado y famoso futbolista encendieron las redes

Redes sociales estallaron tras video de Valentina Taguado con futbolista colombiano.

Foto de Valentina Taguado con famoso futbolista encendió las redes
Foto: IG Valentina Taguado

Noticias RCN

abril 09 de 2026
07:33 p. m.
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La creadora digital Valentina Taguado se ubicó entre las principales tendencias en Colombia luego de publicar un video en el que aparece junto a reconocido futbolista. El contenido, difundido en sus redes sociales, desató comentarios de todo tipo.

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El clip, compartido inicialmente con un tono humorístico, muestra a Taguado y al futbolista en una interacción cercana. Sin embargo, la reacción de los usuarios no tardó en escalar, convirtiendo el momento en tema de conversación nacional.

Foto viral de Valentina Taguado con Dayro Moreno

En el material audiovisual, la influencer aparece junto al jugador en un ambiente relajado, lo que fue interpretado por varios internautas como una señal de cercanía más allá de la amistad. A esto se sumó una nueva publicación realizada el 9 de abril, en la que Taguado compartió un carrusel de fotos y videos donde también aparece Moreno.

Las imágenes, en su mayoría, muestran a ambos en una actitud tranquila y de confianza, lo que reforzó las especulaciones en plataformas como Instagram. No obstante, el contenido no incluye declaraciones explícitas sobre una relación sentimental.

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El alcance del video fue inmediato. En pocas horas, acumuló miles de interacciones, comentarios y reacciones, evidenciando el impacto que tienen este tipo de publicaciones cuando involucran figuras públicas del entretenimiento y el deporte.

¿Valentina Taguado confirmó una relación con el futbolista?

Ante la ola de comentarios, Valentina Taguado respondió indirectamente a través de su estilo característico, utilizando el humor como recurso para referirse a la situación. En el video inicial, lejos de confirmar los rumores, la creadora parece jugar con las interpretaciones de sus seguidores.

Además, con la publicación posterior junto a Dayro Moreno, la influencer dejó ver que mantienen una relación cercana, pero sin confirmar un vínculo sentimental. Su lenguaje corporal y el contexto del contenido apuntan más a una amistad que a una relación formal.

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En medio de la conversación digital, también ha surgido el nombre de Erick Pabón, con quien Taguado ha sido vista recientemente. Sin embargo, al igual que en este caso, no existe confirmación oficial sobre su vida sentimental.

Por ahora, el video de Valentina Taguado con Dayro Moreno continúa generando conversación en redes, sin que exista una confirmación oficial sobre los rumores que circulan.

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