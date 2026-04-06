A Jhonny Rivera y su esposa los frenaron en Dubái: así reaccionó el artista

Jhonny Rivera reveló que durante su luna de miel en Dubái vivió un momento incómodo al ser advertido por realizar muestras de afecto en público, lo que abrió el debate sobre las diferencias culturales en destinos internacionales.

El episodio protagonizado por Jhonny Rivera en Dubái ha generado conversación en redes sociales, luego de que el artista compartiera detalles de un llamado de atención que recibió mientras disfrutaba de su viaje con su esposa, Jenny López.

Según explicó, las restricciones culturales del lugar le impidieron realizar gestos comunes en Colombia, como abrazar o tomar de la mano a su pareja en espacios públicos.

¿Qué ocurrió con Jhonny Rivera en Dubái por las muestras de afecto?

De acuerdo con el relato del artista, el incidente ocurrió mientras se tomaba fotografías con su esposa. En ese momento, intentó rodearla con el brazo, un gesto habitual en contextos románticos; sin embargo, una persona se acercó para indicarle que ese tipo de contacto no estaba permitido en ese entorno.

Rivera aseguró que incluso acciones como tomarse de la mano podían generar llamados de atención, lo que lo llevó a modificar su comportamiento durante el viaje.

Además, relató que en otra ocasión fue advertido por realizar el símbolo de paz con la mano, un gesto que, según le informaron, tampoco era adecuado en ese contexto cultural.

Estas restricciones están relacionadas con normas de comportamiento público que buscan mantener ciertos estándares sociales en el emirato. Aunque Dubái es considerado un destino cosmopolita, sigue regido por tradiciones influenciadas por la cultura islámica, lo que implica límites en las expresiones afectivas en público.

¿Por qué Dubái tiene restricciones sobre el comportamiento afectivo en público?

Las normas sociales en Dubái responden a un marco cultural y legal que prioriza el respeto por las costumbres locales. Si bien el turismo es una de sus principales fuentes económicas, las autoridades mantienen regulaciones sobre el comportamiento en espacios públicos, especialmente en lo relacionado con demostraciones de afecto, gestos o conductas consideradas inapropiadas.

En ese sentido, especialistas en turismo suelen recomendar a los viajeros informarse previamente sobre las reglas del destino. Esto incluye desde la vestimenta hasta la interacción en público, con el fin de evitar situaciones incómodas o sanciones.

Además del episodio cultural, el cantante también manifestó preocupación por alertas de seguridad que recibió durante su estadía, relacionadas con posibles amenazas en la región.

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Tras compartir su experiencia, usuarios en redes sociales reaccionaron con mensajes divididos: algunos destacaron la importancia de respetar las normas locales, mientras que otros expresaron sorpresa ante las restricciones.