Foto de Sofía Vergara y Ryan Castro generó rumores tras aparente beso

Supuesto beso entre Sofía Vergara y Ryan Castro se convirtió en tendencia este 9 de abril, luego de que el artista compartiera una serie de fotografías en redes sociales. La imagen, que muestra a ambos en actitud cercana, generó todo tipo de especulaciones entre los usuarios.

El cantante urbano Ryan Castro volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital, esta vez no solo por su música, sino por una publicación que encendió las redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, donde acumula millones de seguidores, el artista compartió un carrusel de imágenes relacionadas con su próximo álbum que se estrenará el mayo.

En dichas fotografías, el cantante aparece acompañado de figuras reconocidas del entretenimiento como J Balvin, la actriz Sofía Vergara y el actor Marlon Moreno. Sin embargo, una imagen en particular fue la que captó la atención: un aparente beso entre Vergara y Castro.

Foto: IG Ryan Castro

¿Qué muestra la foto entre Sofía Vergara y Ryan Castro?

La imagen que generó la polémica muestra a ambos en una escena íntima que muchos interpretaron como un beso. Aunque no hay confirmación oficial de que se trate de un gesto romántico, la cercanía entre ambos fue suficiente para desatar comentarios y teorías en redes sociales.

Este tipo de contenido suele amplificarse rápidamente en plataformas digitales, especialmente cuando involucra a figuras de alto perfil. En este caso, la presencia de Sofía Vergara, una de las actrices colombianas más influyentes en la industria internacional elevó el interés mediático.

Además, la publicación del artista no solo tuvo impacto por la imagen, sino también por el contexto: el anuncio de su nuevo proyecto musical. Esto llevó a algunos usuarios a especular que la participación de Vergara podría estar relacionada con el lanzamiento del álbum, ya sea como parte de un videoclip o estrategia promocional.

Sofía Vergara y Ryan Castro encendieron las redes

Hasta el momento, ni Sofía Vergara ni Ryan Castro han confirmado algún tipo de relación sentimental. Por el contrario, todo apunta a que la interacción forma parte de un contexto profesional o promocional.

Aun así, las redes sociales no tardaron en vincular la situación con otras figuras del entretenimiento. Algunos usuarios recordaron comentarios previos de Lina Tejeiro, quien había manifestado públicamente que Ryan Castro era su “crush”. Sin embargo, la actriz no se ha pronunciado sobre esta reciente polémica.

Por ahora, el supuesto beso entre Sofía Vergara y Ryan Castro sigue siendo motivo de conversación, sin confirmación oficial. Lo cierto es que el artista ha logrado captar la atención no solo por su música, sino también por el impacto mediático de sus publicaciones.