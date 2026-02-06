CANAL RCN
“Migajera”: Juliana Calderón responde a Aida Victoria con contundentes críticas

La mujer respondió al contundente mensaje de Merlano, quien cuestionó su relación con el primo de Yeison Jiménez.

Foto: Canal RCN
Noticias RCN

febrero 06 de 2026
01:01 p. m.
Las redes sociales han sido escenario de un reciente enfrentamiento que Juliana Calderón y Aida Merlano han protagonizado al discutirse la participación de ambas en el homenaje a Yeison Jiménez y sus cinco compañeros de trabajo en el Movistar Arena de Bogotá.

Todo inició con una entrevista que Calderón ofreció, para una reconocida emisora de Colombia, en donde dejó saber su inconformidad con la participación de Aida Merlano en dicho escenario y las actitudes que reflejó allí. Ante esto, Merlano decidió contestar, por medio de sus redes, en donde cuestionó un sin fin de actuaciones de la mujer.

¿Cuál fue la nueva respuesta de Juliana Calderón a Aida Victoria?

Juliana tomó sus redes sociales para cuestionar las declaraciones de Merlano, quien aseguró que si se le vio riendo en el homenaje fue porque se encontraba con más amigos allí.

“Uno realmente no despide a un amigo entre risas y burlas porque en esos instantes solo hay tristeza en el corazón. Pero ya entiendo, llegaste a colgarte de la fama de un muerto como muy bien lo dijiste”.

También, manifestó que, tras ser acusada de “colgarse de la fama de su pareja”, Aida habría utilizado la situación legal de su madre para “figurar” en redes sociales. Por otro lado, recordó la situación sentimental de la mujer, quien ha sostenido mediáticas relaciones sentimentales en los años más recientes.

“¿A qué llegaste al homenaje, a figurar? o tal vez en la búsqueda de tu próximo proveedor de leche. Prefiero ser la herman de, la viuda de, la amiga de, que antes ser la supuesta empoderada y migajera de Colombia”, finalizó.

Aida Victoria se despacha contra Juliana Calderón

Las declaraciones de la famosa creadora de contenido generaron gran revuelo entre los internautas ya que llegó a asegurar que no comprendió la relación que, al parecer, sostuvo con el primo de Yeison Jiménez, quien también falleció el pasado 10 de enero.

Dicho argumento fue sustentando por medio de un presunto encuentro en el que Merlano habría visto a Calderón con otro hombre en un centro comercial.

