Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 4 de mayo de 2026

Los resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 4 de mayo de 2026, generan gran expectativa entre miles de colombianos que cada semana siguen estos sorteos con la ilusión de cambiar su suerte.

Ambos juegos de azar se mantienen entre los más tradicionales del país, con premios millonarios que atraen a jugadores de diferentes regiones.

Como es habitual, los sorteos se realizan en la noche de este lunes, y los apostadores ya consultan si su número resultó ganador en esta nueva jornada. A continuación, le presentamos los resultados más recientes de estas loterías.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 4 de mayo de 2026

El premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 4 de mayo de 2026 fue para el número XXXX de la serie XXX.

Este sorteo, reconocido por su amplio plan de premios, entrega una bolsa millonaria que supera los miles de millones de pesos, consolidándose como uno de los más atractivos del país.

Además del premio mayor, también se entregaron varios premios secos y bonificaciones que aumentan las posibilidades de ganar para los jugadores. Los resultados completos incluyen diferentes categorías que premian a quienes acertaron combinaciones parciales.

Resultados de la Lotería del Tolima del 4 de mayo de 2026

Por su parte, la Lotería del Tolima dejó como ganador del premio mayor al número XXXX de la serie XXX en su sorteo de este lunes. Este juego entrega un premio principal cercano a los $3.500 millones, lo que lo convierte en uno de los más apetecidos por los apostadores en Colombia.

Cabe recordar que estos sorteos se realizan semanalmente y cuentan con un plan de premios que incluye incentivos adicionales como “Casa para siempre” o “Cero kilómetros”, ampliando las oportunidades de los participantes.