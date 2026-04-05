Comunicado de la Policía Nacional entrega detalles sobre muerte de la comandante de Providencia

La Policía Nacional emitió un comunicado oficial este 4 de mayo de 2026 en el que informó detalles sobre la muerte de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, encontrada sin vida en la estación de Providencia, en San Andrés.

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Según el documento institucional, desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, se activaron de manera inmediata los protocolos urgentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal. El objetivo es adelantar una investigación rigurosa que permita establecer con claridad las circunstancias de lo ocurrido.

¿Qué dice el comunicado de la Policía sobre la muerte en Providencia?

La Policía señaló que dispuso un acompañamiento integral a la familia de la subteniente, incluyendo apoyo psicosocial, jurídico y el traslado de familiares a la zona de los hechos. Además, informó que, de forma paralela, se abrió una indagación previa por parte de la Inspección General y la Justicia Penal Militar, respetando la autonomía de las autoridades judiciales.

En el comunicado también se enfatiza el compromiso institucional con la transparencia, la objetividad y el respeto al debido proceso. La entidad subrayó que ninguna hipótesis será descartada ni validada sin el correspondiente soporte probatorio, en línea con estándares técnicos y científicos.

¿Qué denuncias hizo la familia de la subteniente Jenyfer Marciales?

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de la oficial ha expuesto una versión que añade nuevos elementos al caso. En diálogo con La FM, su hermana, Leidy Marciales, aseguró que la subteniente habría sido víctima de acoso laboral y violencia de género por parte de un superior.

De acuerdo con su testimonio, estas conductas afectaban no solo su bienestar personal, sino también su autoridad dentro de la institución. “Hasta las personas se habían dado cuenta… habían notado malos tratos”, afirmó, señalando que incluso miembros de la comunidad ya comentaban sobre la situación.

La familiar también indicó que la subteniente había iniciado un proceso formal dentro de la institución, recopilando pruebas y buscando asesoría legal. Sin embargo, cuestionó la falta de respuesta oportuna tras activar los protocolos internos: “Hasta ahora no dieron una respuesta”, aseguró.