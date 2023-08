Valeria Duque confirmó encuentro con Rauw Alejandro y aseguró que tomará acciones legales

La reconocida modelo e influencer colombiana Valeria Duque ha estado en el centro de la polémica durante las últimas semanas después de que creciera una versión en redes sociales que aseguraba que el famoso reguetonero Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía con la joven antioqueña y de esta manera, Duque tomará acciones legales contra quienes están “violando su derecho al buen nombre”.

Su nombre ha sido bastante mencionado en la prensa internacional y nacional, pues tras confirmarse la ruptura de Rosalía con Rauw Alejandro, miles de fans de ambos artistas se dedicaron a insultar a la modelo colombiana mediante las redes sociales debido a la versión que había crecido sobre un supuesto amorío entre el cantante y la influencer.

Le puede interesar: Colombiano va por récord Guinness de memorización de estrellas

En entrevista con La W, Valeria Duque aseguró que ya estaba asesorándose legalmente para defenderse de las calumnias que estaban creciendo sobre su nombre. Así entonces, la cuenta en Instagram de la firma de abogados de Abelardo de la Espriella, De La Espriella Lawyers, confirmó que asumían la representación legal de la modelo y empresaria antioqueña.

“Claramente se está violando mi derecho al buen nombre”, dijo la modelo en su entrevista, donde también dio a conocer que creía saber quién había sido la encargada de difundir las acusaciones. “Una persona que no es amiga mía, que conocí hace muchos años, pero con la que nunca tuve una amistad [...]. No sé qué la impulsó a hacer esto, mi amiga me acepta que fue ella la que lo hizo y me comparte su contacto porque sabe bien que fue injusto conmigo”, señaló.

Encuentro con Rauw Alejandro

La mujer siempre se ha mostrado como una fan más del artista puertorriqueño con el que se la relaciona actualmente. Sin embargo, manifestó que tan solo lo vio una vez y no había pasado nada entre ellos dos: “Entré al concierto y después hubo un evento. Sí vi al artista, no hablé con él más de 5 minutos. No tengo nada que ver en la ruptura, los admiro demasiado”, expresó.

De esta manera, más adelante seguramente se conocerán nuevos rumbos alrededor de este rumor de infidelidad entre dos de los cantantes más exitosos de la actualidad.