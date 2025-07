Reconocida reina de belleza arremetió contra Andrés Altafulla: ¿qué dijo?

Andrés Altafulla, el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025, continúa en un romance con Karina García, la modelo paisa.

Desde que se terminó el reality, los dos exparticipantes decidieron compartir una gran cantidad de tiempo juntos para conocerse y han afirmado que sienten que se entienden muy bien.

En medio de esa coyuntura, los internautas han estado pendientes de su amorío y han emitido varios comentarios acerca de las experiencias que han vivido.

Fue así como una reconocida Miss Universe colombiana opinó de su relación en las últimas horas y arremetió contra Andrés Altafulla. ¿Qué dijo?

Valeria Giraldo Toro, la reconocida reina de belleza, criticó a Andrés Altafulla

La reina de belleza antioqueña, en su cuenta de X, dio a entender que cree que la relación entre Karina García y Andrés Altafulla no terminará de la mejor manera.

"Fúnenme si quieren, pero Altafulla es y será un momento humilde de Karina y se van a acordar de mí", escribió la reina de belleza.

Tras ese comentario, algunos internautas estuvieron a favor, mientras que otros se mostraron desacuerdo y aseguraron que ella no debería opinar de ese tema para evitar problemas.

Sin embargo, hasta el momento, ni Karina García ni Andrés Altafulla se han pronunciado sobre ese comentario que se hizo en las redes sociales.

¿Andrés Altafulla y Karina García tienen planes de casarse?

En medio del amorío, los seguidores se han interesado en saber si Andrés Altafulla y Karina García tienen planes de casarse. Por lo tanto, algunos periodistas les han preguntado de manera directa a la modelo paisa y ella ha respondido.

Según lo que ha indicado Karina García, para ella no es una prioridad casarse y, en consecuencia, esa decisión no estaría entre los planes. No obstante, no ha descartado cambiar de opinión en el futuro.