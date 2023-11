Kimberly Reyes relató el extraño inconveniente que tuvo con un hombre en España: "me sentí rara"

La reconocida actriz y modelo colombiana Kimberly Reyes, recordada por sus interpretaciones en 'Diomedes, el cacique de la junta' y ' El Final del Paraíso', es muy activa en sus redes sociales y a diario comparte varias de sus anécdotas. Recientemente, la artista reveló que estaba de viaje en España y, al parecer, los choques culturales le han brindado experiencias un poco bizarras.

Durante su travesía por tierras españolas, Kimberly Reyes ha mantenido conectados a sus más de 4 millones de seguidores, quienes están pendientes de cada detalle de su viaje. Sin embargo, un acontecimiento inesperado llamó poderosamente la atención de todos.

El regaño que recibió Kimberly Reyes

Hace unos días, la barranquillera vivió un incómodo momento durante un recorrido turístico, cuando fue regañada en plena vía pública por un vendedor de flores. El incidente quedó registrado en video y ha generado gran revuelo en redes sociales.

Tal como se observa en la publicación, la actriz observaba muy contenta unos ramos de flores y tocó suavemente uno de los plásticos que las adornaba. En ese momento, un vendedor cercano le llamó la atención y le dijo: "Las flores no se pueden tocar", en un tono severo. Ante esto, Reyes se defendió argumentando que no las estaba tocando, a lo que el hombre respondió: "Sí las está tocando, que la estoy viendo".

Ante la polémica, la colombiana decidió pronunciarse a través de su perfil de Instagram. Ante la pregunta de un seguidor sobre cómo se sintió tras el incidente, expresó que se sintió "un poquito rara" debido a las diferencias culturales entre España y Colombia en la forma de hablar. Sin embargo, la actriz dejó claro que no compró las flores y planeaba regalárselas a una amiga.

"No les miento, me sentí como un poquito rara porque además conozco mucha gente en España que es super divertida, pero lo que pasa es que aquí tienen una manera de pronto de hablar que es un poco distinta a la de nosotros, sin embargo, pues no las compré, sencillo", afirmó.

El robo que sufrió Kimberly Reyes cuando viajaba a España

Este no fue el único contratiempo que Kimberly Reyes experimentó durante su viaje. Días antes, mientras se encontraba en el aeropuerto, sufrió la pérdida de sus manillas especiales y valiosas, las cuales guardaba en su cosmetiquera. La situación le molestó profundamente y lamentó la falta de cámaras de seguridad en el área de equipaje de las aerolíneas.

La actriz había relatado que cuando llegó a España, su maleta de bodega estaba abierta y no se encontraba su valiosa colección de joyas, lo cual la desmotivó bastante. También señaló que el personal encargado no le brindó la ayuda pertinente y eso le molestó-

A pesar de estos inconvenientes, Kimberly Reyes continúa disfrutando de su viaje por España y compartiendo sus experiencias con sus seguidores. Su valentía al enfrentar la adversidad y su carisma han hecho que sus fanáticos la respalden en cada situación que enfrenta durante esta nueva aventura.