CANAL RCN
Internacional

Adultos mayores protestan en Venezuela: pensiones no les permiten comprar ni un pan

La pensión mínima legal en Venezuela es de 130 bolívares. Algunos ciudadanos de la tercera edad reciben dos dólares para todo el mes.

Foto: Diseñado por Magnific
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

AFP

mayo 29 de 2026
04:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La subsistencia de más de seis millones de adultos mayores en Venezuela ha tocado fondo: la pensión mínima legal en el país se ubica hoy en apenas 130 bolívares mensuales, una cifra que equivale a unos 20 centavos de dólar.

Esta asfixia económica, que ni siquiera cubre el costo de "una canilla" (el pan más barato y popular de la dieta nacional), empujó este viernes 29 de mayo a un centenar de jubilados a tomar las calles de Caracas.

Los manifestantes se concentraron ante la sede del ministerio de Educación para exigir una reforma urgente de sus ingresos y frenar lo que catalogan como la destrucción de sus años de retiro.

Delcy Rodríguez anuncia que “ingreso mínimo integral” en Venezuela llegará a los 240 dólares
RELACIONADO

Delcy Rodríguez anuncia que “ingreso mínimo integral” en Venezuela llegará a los 240 dólares

Ciudadanos empiezan a perderle el miedo a movilizarse:

La movilización refleja un aire de cambio en la atmósfera social del país. Este sector de la población civil se suma a otros colectivos que han comenzado a vencer el temor a la censura y a expresarse en los espacios públicos, un fenómeno que ha tomado fuerza tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero durante una operación desplegada por los Estados Unidos.

A pesar de este nuevo escenario político, el aparato de seguridad estatal se hizo presente: unos veinte agentes policiales vigilaron de cerca la protesta, mientras que otros pelotones se desplegaron estratégicamente en las vías aledañas.

"El gobierno ha deteriorado las cosas. Ahora mucha gente está en silla de ruedas, no podrá venir o tendrá miedo", indicó Noeli Rivero, una vendedora de 64 años que asistió a la marcha, en diálogo con la agencia de noticias francesa AFP.

Nuevos arrestos se registraron en Venezuela durante las manifestaciones por el aumento salarial
RELACIONADO

Nuevos arrestos se registraron en Venezuela durante las manifestaciones por el aumento salarial

Ajustes salariales de Delcy Rodríguez son insuficientes para los pensionados:

El malestar de los manifestantes se ha visto alimentado por las recientes políticas salariales del Ejecutivo. En abril, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, decretó un incremento del "ingreso mínimo integral" para la fuerza laboral del sector activo, elevándolo de 190 a 240 dólares mensuales mediante un esquema que integra diversos bonos. Sin embargo, esta estructura de pagos margina notablemente a la población retirada.

Bajo consignas como "pensiones justas" y portando pancartas con mensajes contundentes como "No al exterminio de mi jubilación", los manifestantes alertaron la precariedad de sus hogares. Ejemplo de ello es José Antonio Baute, un profesor jubilado de 63 años. Su asignación mensual es de 1.100 bolívares (cerca de dos dólares) y se complementa con las insuficientes bonificaciones que otorga el Estad. Ante el ministerio, Baute fue claro en su demanda: "Estamos solicitando que nos igualen" con los trabajadores activos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Estos son los zapatos secretos con los que migrantes intentan burlar la frontera de EE. UU. : no dejan huella

Italia

Captaron a turista nadando en la Fontana di Trevi: quedó grabada

Chile

¿Un ritual 'satánico' practicó el exfutbolista colombiano al decapitar y quemar a su amigo en Chile?

Otras Noticias

La casa de los famosos

Este es el LINK OFICIAL y el paso a paso para votar en la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Los televidentes todavía pueden apoyar a su famoso favorito de la tercera temporada.

Giro de Italia

🔴Egan Bernal enfrenta el último gran reto del Giro: hora y canal para ver la etapa 20 EN VIVO

Este sábado se correrá el último gran reto del Giro de Italia 2026. Prográmese con la emocionante etapa 20.

Bogotá

Estudiante fue atacada por un ladrón cuando iba para el colegio: intentó apuñalarla en el cuello

Elecciones en Colombia

Esta es la dura multa por incumplir la ley seca en las elecciones presidenciales de 2026

Elecciones presidenciales 2026

3 de cada 10 personas evitan hablar de política para no pelear con sus familiares