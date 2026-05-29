🔴Egan Bernal enfrenta el último gran reto del Giro: hora y canal para ver la etapa 20 EN VIVO

El Giro de Italia 2026 afrontará este sábado 30 de mayo su penúltima jornada competitiva y, posiblemente, la última gran batalla por la clasificación general. La etapa 20 partirá desde Gemona del Friuli y finalizará en Piancavallo, en un recorrido de 200 kilómetros que puede terminar de decidir el destino de la maglia rosa antes del tradicional cierre en Roma.

Aunque el pelotón ya superó la etapa reina y las grandes dificultades de alta montaña, el recorrido del sábado mantiene ingredientes suficientes para provocar diferencias importantes entre los aspirantes al título. Serán tres ascensos puntuables y un perfil exigente que pondrá a prueba la resistencia acumulada después de casi tres semanas de competencia.

El gran favorito sigue siendo Jonas Vingegaard. El danés llegará vestido de líder tras sostener su dominio en las jornadas más duras del Giro y con una ventaja considerable sobre sus perseguidores directos.

Mientras tanto, la expectativa colombiana continúa concentrada en Egan Bernal. El corredor del Ineos Grenadiers permanece dentro del top 10 de la clasificación general, aunque viene de una jornada compleja en la que perdió tiempo frente a los principales candidatos al título al no poder mantener el ritmo en los kilómetros definitivos.

¿Puede la etapa 20 cambiar la clasificación general del Giro?

Aunque Roma aparece en el horizonte, el Giro todavía no está oficialmente sentenciado. La etapa hacia Piancavallo representa el último escenario real para ataques, movimientos tácticos y ajustes definitivos en la general.

Los equipos que aún sueñan con modificar posiciones importantes tendrán una última oportunidad para arriesgar. La combinación entre kilometraje, desgaste acumulado y montaña puede provocar un cierre intenso entre los corredores que pelean por el podio o por asegurar puestos de privilegio.

Vingegaard parte con margen y control, pero el ciclismo de grandes vueltas suele dejar espacio para jornadas imprevisibles cuando las piernas ya acumulan fatiga extrema.

Para Egan Bernal, la etapa también tendrá un valor importante. Más allá de la distancia con los líderes, el colombiano buscará defender su posición entre los diez mejores y, si las condiciones lo permiten, intentar recuperar terreno en una clasificación que continúa muy ajustada en varios lugares.

¿Cómo está la clasificación general y dónde ver la etapa 20?

La clasificación general sigue encabezada por Jonas Vingegaard con un tiempo acumulado de 75 horas, 13 minutos y 16 segundos. El segundo lugar es para Felix Gall, a 4 minutos y 3 segundos, mientras que Jai Hindley ocupa la tercera casilla a 5:04.

Más atrás aparecen Thymen Arensman, Derek Gee-West, Afonso Eulálio, Michael Storer, Davide Piganzoli y Damiano Caruso. Egan Bernal se mantiene décimo, a 11 minutos y 19 segundos del liderato.

La transmisión de la etapa 20 podrá seguirse en Colombia por el Canal RCN y Deportes RCN. La cobertura comenzará desde las 6:00 a.m. a través del canal oficial de YouTube y la aplicación oficial, antes de pasar posteriormente a la señal principal.

Con Roma esperando en el calendario, Piancavallo promete ser el último gran filtro del Giro 2026 y el escenario donde pueden quedar prácticamente resueltas las cuentas pendientes de la clasificación general.