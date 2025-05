Joven se subió al techo de un TransMilenio y lo presumió en redes: el video generó indignación

Las imprudencias en el sistema de transporte masivo TransMilenio continúan. Un joven, que ya se había hecho viral semanas atrás por grabarse ingresando ilegalmente al sistema mientras cantaba y se burlaba de las autoridades, volvió a encender las redes sociales.

Esta vez, el protagonista de la polémica decidió subir el nivel de su temeraria conducta: se grabó tranquilamente sobre el techo de un articulado en movimiento, mientras el bus circulaba a gran velocidad.

Las imágenes, difundidas masivamente a través de las redes sociales, muestran al joven sonriendo a la cámara, ignorando por completo los riesgos de su actuar y, nuevamente, dejando en evidencia las debilidades en el control y la seguridad del sistema.

Joven se grabó en el techo de un TransMilenio y generó indignación en las redes sociales

La reincidencia del joven ha generado gran indignación entre los ciudadanos y usuarios frecuentes de TransMilenio.

“¿Dónde están las autoridades?”, “Esto ya no es solo evasión, es un riesgo para todos”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales, donde muchos exigen que el caso no quede impune, ya que el hecho no solo representa una evasión del pago, sino un acto de alta peligrosidad que podría derivar en tragedias no solamente para el joven, sino en otros pasajeros.

Video de un joven encima de un TransMilenio es viral en las redes sociales

Hasta el momento, las autoridades de movilidad y el propio sistema de transporte no se han pronunciado oficialmente sobre este nuevo incidente.

Sin embargo, los usuarios han exigido que no solo se identifique al joven, sino que se tomen acciones contundentes para frenar este tipo de conductas temerarias y recurrentes.

Mientras tanto, el video sigue circulando con rapidez, generando preocupación por la facilidad con la que se siguen vulnerando las normas dentro del transporte público de la capital.