EN VIDEO: así fue la primera pelea entre Laura González y Karina García en La Casa de los Famosos

En la noche de este 27 de marzo, en la última parte de la gala principal, Laura González ingresó a La Casa de los Famosos Colombia 2025 como nueva participante.

Esta vez, a diferencia de como ocurrió con los otros dos habitantes que entraron con la competencia ya en curso, el 'jefe' no congeló a nadie, sino que la modelo y comunicadora social salió del confesionario, se dirigió a la terraza y sorprendió a todos.

Con la primera participante que se encontró Laura González fue con Melissa Gate, que estaba bajando las escaleras para llegar a la sala. Posteriormente, saludó a los demás, menos a Karina García, con quien reconoció que tiene una "deuda pendiente". La razón es que la acusó de entrometerse en la relación que tenía con el hombre que fue su prometido.

Sin embargo, cuando todos retornaron a la sala, el silencio entre Laura González y Karina García se rompió debido a que tuvieron un fuerte e intenso cruce.

En video: así fue la fuerte pelea entre Laura González y Karina García en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"¿Él era tu marido? A mí me dijo que no era tu marido. No me la tienes por qué venir a montar y, primero que todo, soy amiga de él hace muchísimos años. Segundo, nunca tuvimos nada y tercero, éramos un grupo al que le llamábamos 'la casa estudio'", le dijo Karina García a Laura González cara a cara.

Por su parte, la nueva habitante le respondió lo siguiente:

A mí ningún amigo me invita a Río de Janeiro con mis amigas. Mi vida, para que tú me causes inseguridad, debes ser un poquito más alta y no te vengas a hacer la víctima como siempre. Eres muy bella, pero muy mentirosa.

Tras esa respuesta, Karina García le habló a la cámara, le dijo a Hugo, el hombre en cuestión, que lo amaba y que no entendía qué le pasaba a Laura González para pensar mal de ellos.

Asimismo, le indicó que él le dijo en ese momento que "ya estaban terminados" y que no iba a permitir que la incomodara por una situación del pasado.

Mientras tanto, Laura González le recordó que ella decoró la casa en la que estuvo en Río de Janeiro y, en una conversación con Melissa, afirmó que a Karina le dio miedo todo lo sucedido.

¿En qué habitación quedó Laura González, la nueva participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Antes de la pelea, Karina García, como líder de la semana, decidió que Laura González tendrá que dormir en la habitación fuego.

Por lo tanto, los televidentes quedaron a la expectativa de nuevos desacuerdos y confrontaciones, teniendo en cuenta que Karina también pertenece a esa misma habitación.

Recuerde ver La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí en dispositivos Android y Apple.