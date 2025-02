¡Gritos y tensión! La Jesuu y Coco tuvieron una fuerte discusión en La Casa de los Famosos: video

El ambiente en La Casa de los Famosos Colombia se tornó tenso tras una acalorada discusión entre La Jesuu y Gonzalo Escobar, más conocido como 'Coco'.

El conflicto estalló luego de que el concursante tomara una decisión inesperada en la nominación, lo que provocó la indignación de varios participantes y dejó en evidencia los roces dentro de la realidad más comentado del momento.

El detonante de la disputa fue la nominación de Karina García por parte de Coco. La decisión tomó a todos, especialmente a quienes consideraban que existía una cercanía entre ambos, pues habían compartido la habitación del líder y conversado horas antes.

La reacción no tardó en llegar, y entre las más indignadas estuvieron Yina Calderón y La Jesuu, quienes lo acusaron de ser 'falso' y 'doble cara'.

Valentina 'La Jesuu' se enfrentó directamente a Coco, reprochándole no solo la nominación, sino también sus comentarios previos sobre la forma de vestir de Karina García.

"Te escudas para minimizar a una mujer. Ella tiene derecho a vestirse como quiera", le reclamó con visible molestia.

La tensión aumentó cuando Coco intentó justificar su decisión preguntando si realmente conocían todo el contexto de su conversación con Karina.

El enfrentamiento subió de tono al punto de que Melissa Gate y La Liendra intervinieron para calmar los ánimos y evitar que la discusión se tornara más agresiva.

Mientras tanto, La Jesuu, aún molesta, aseguró que si Coco no es eliminado el próximo domingo 23 de febrero, no sabrá cómo reaccionará.

Uno no puede ser tan payaso y tan viejo. Que me saquen de aquí o que se coja la gente porque yo con ese hombre no puedo, expresado en un arranque de frustración.