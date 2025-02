Yina Calderón y Melissa Gate protagonizaron un enfrentamiento épico en La Casa de los Famosos: video

La tensión se apoderó de La Casa de los Famosos Colombia este miércoles 5 de febrero, cuando los participantes fueron desafiados a etiquetar a sus compañeros con cualidades y defectos.

Lo que comenzó como una dinámica aparentemente inofensiva, terminó en una acalorada confrontación entre Yina Calderón y Melissa Gate, dejando claro que el ambiente entre estas dos participantes está cada vez más cargado de emociones fuertes.

En la dinámica, cada concursante debía elegir una etiqueta para describir a sus compañeros, y cuando le tocó a Melissa Gate, la etiqueta que apareció fue "lambonería".

Sin pensarlo dos veces, Gate no solo eligió la foto de Yina Calderón, sino que lanzó duras palabras hacia ella.

No he conocido persona más lambona que tú. En el poco tiempo que llevas en esta casa, eres muy conveniente. Hay un dicho que dice: ‘El diablo sabe quién le sale’. Entonces la lambonería te queda perfecta. No hay palabra que te defina mejor, expresó Gate, con tono firme y sin arrepentimiento.