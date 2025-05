Marcela Reyes aseguró que Karina García tuvo una relación sentimental con su exesposo: video viral

La reconocida DJ y empresaria Marcela Reyes encendió las redes sociales y el mundo del entretenimiento tras hacer una explosiva revelación en el programa Buen día, Colombia del Canal RCN.

Durante su entrevista, Reyes aseguró que se enteró recientemente de una supuesta relación sentimental que habría existido entre su exesposo, el cantante B-King, y la modelo Karina García, quien actualmente participa en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Según su testimonio, recibió información de varias fuentes, incluso de personas cercanas, que le dieron detalles contundentes sobre lo que habría sido una relación clandestina entre ambos.

Reyes, visiblemente afectada, confesó que esa revelación la golpeó emocionalmente, sobre todo porque en su momento confiaba tanto en su expareja como en Karina, a quien consideraba una amiga cercana.

Me contaron muchas situaciones que habían sucedido con mi expareja y con mi amiga.

Me dijeron que mi expareja y mi amiga tenían una relación sentimental a escondidas. Me hablaron de situaciones muy fuertes en las que los habían visto muy comprometidos. Me dio muy duro