Muestran video inédito de Martín Elías minutos antes del accidente que conmocionó a Colombia

Martín Elias y Diomedes Díaz
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
03:23 p. m.
Han pasado ocho años desde la muerte de Martín Elías Díaz, pero su recuerdo sigue vivo en el corazón de los amantes del vallenato.

Martín Elías Jr. recreó foto junto a su padre con la IA y conmovió a sus seguidores
Y es que en las últimas horas, un video publicado por el portal Televallenato conmovió al país al mostrar, lo que sería, los últimos minutos del cantante antes del trágico accidente ocurrido el 14 de abril de 2017 (Viernes Santo).

El artista, hijo de Diomedes Díaz, perdió la vida a los 26 años tras un accidente automovilístico en la vía entre Coveñas y San Onofre, luego de ofrecer una presentación musical en el municipio sucreño.

El último video de Martín Elías antes del accidente

Las imágenes, grabadas por un fanático, muestran a Martín Elías sonriente, amable y lleno de energía, minutos antes de abordar la camioneta en la que se desplazaba junto a su equipo de trabajo. Según relató el medio, el video fue tomado “apenas quince minutos antes del accidente que le arrebató la vida”.

En el corto clip se aprecia cómo un seguidor se acerca para pedirle un saludo y el artista accede con su habitual simpatía.

Un recuerdo imborrable para el vallenato

El accidente ocurrió cuando la camioneta en la que viajaba perdió el control y volcó en la carretera, provocando heridas graves al intérprete de “El látigo”. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció horas después en una clínica de Sincelejo.

Ocho años después, las imágenes reavivan la nostalgia por uno de los artistas más carismáticos del género vallenato, cuyo legado musical continúa inspirando a miles de seguidores en Colombia y el exterior.

