¡Impresionante! Descubren una rana del tamaño de un bebé

Para nadie es un secreto que las redes sociales se han convertido en las plataformas para dar a conocer diferentes curiosidades a través del mundo, con el fin de que toda la humanidad pueda enterarse de las dificultades u objetivos que están en otros lugares del planeta.

Lo último que se dio a conocer a través de las redes sociales, fue el hallazgo de una rana en la Isla Salomón, situada en Oceanía, dejando sorprendido a todos los habitantes de este lugar, pues su tamaño era igual al de un bebé, convirtiéndose en una de las curiosidades más grande del mundo en las últimas semanas.

El hallazgo se hizo el pasado mes de abril del 2021, pero hasta hace pocos días se dieron a conocer las fotografías del animal, donde se puede observar a los habitantes de este lugar posando con la rana que tiene aproximadamente un tamaño de 25 centímetros de largo y de poco menos de un kilogramo de peso. Convirtiéndose en viral en las redes sociales.

Según dio a conocer el diario, Daily Mail, este ejemplar, pertenece a la especie Cornufer Guppyi, el cual fue encontrado por Jimmy Hugo, un habitante de la isla que fue sorprendido por la rana al momento que intentaba cazar cerdos.

En conversaciones con el diario ya citado, el hombre que encontró ese ejemplar explicó el momento exacto que la vio, pues dio a conocer que se dio cuenta fue porque unos perros, estaban jugando con el cadáver del ser vivo.

“No podía creer lo que estaba viendo. Es la rana más grande que he visto en mi vida, tenía el mismo tamaño de un bebé (...) pude tomarle fotos a esa rana porque un grupo de perros estaba jugando con su cadáver”, agregó el habitante de la Isla.

Por otro lado, dio a conocer que hicieron con el cadáver del animal, afirmando que, con un grupo de amigos, la cocinaron y se la comieron, pues el ejemplar ya se encontraba muerta al momento del hallazgo.

“Nos comimos la rana porque ya estaba muerta, pero esperamos que la próxima vez nos encontremos a uno de estos ejemplares con vida y nos aseguraremos de que así se mantenga”, finalizó.

