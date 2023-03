¡Estalló las redes! El sensual beso que se dio Esperanza Gómez con una reconocida influenciadora

Durante los últimos días, la reconocida actriz de cine para adultos Esperanza Gómez revolucionó las redes sociales, luego que se diera a conocer un sensual beso que se dio con una reconocida influenciadora o creadora de contenidos, haciendo que millones de cibernautas opinaran sobre lo ocurrido en un evento de motos.

Los hechos ocurrieron cuando Esperanza Gómez y la influenciadora Angie Pangie se encontraron en un evento. Ambas personalidades estaban montadas en una moto tratando de tomarse una foto, pero de un momento a otro la actriz tomó la cara de la influenciadora y le dio un apasionado beso, dejando sin palabras a la creadora de contenidos.

El video del inesperado beso fue compartido por medio de la cuenta personal de Angie, haciendo que de inmediatamente se convirtiera en viral, y que millones de cibernautas comentaran la publicación, dejando ver algunos comentarios de apoyo a Esperanza Gómez, mientras que otros mostraban su desacuerdo por el beso entre ambas mujeres.

“Yo si la beso, es Esperanza Gómez, no hay oportunidades así en la vida”, “Quedaste en shock pensando… será que me gusto ajaja”, “yo también quiero vivir ese hermoso sueño señor Pool”, “pero cuando le volteo la cara ella se quedó quietica”, fueron algunos comentarios de los seguidores de la influenciadora.

Luego de que se diera a conocer el video y la creadora de contenidos fuera viral en las redes sociales, Angie salió a esclarecer la situación, afirmando que su orientación sexual es hetero y que nada fue planeado, simplemente fue un momento que la dejó en show, asegurando que nunca en la vida había besado a una mujer.

Los secretos de Esperanza Gómez en su adolescencia

En medio de una conversación de la reconocida actriz de cine para adultos con la emisora Los 40 Urban, dio a conocer algunos secretos que tenía en su adolescencia, afirmando que dos hombres reconocidos fueron su fantasía sexual.

“Cuando él recién empezó, o sea, para mí de Colombia uno de los ‘sex simbol’ en esa época era Marcelo Cezán y me encantaba Chayanne (…) y Marcelo Cezán me parecía muy por el estilo de Chayanne, y de hecho yo lo veía cuando salió en ‘Lolita’ y yo decía ‘papacito’. Me parecía un hombre muy atractivo”, finalizó Esperanza Gómez.

