“Falcao es un grande a nivel mundial”: Alfredo Morelos elogió la categoría del ‘Tigre’

El cumpleaños número 40 de Radamel Falcao García no pasó desapercibido en el entorno del fútbol colombiano. El histórico delantero de la Selección Colombia y actual capitán de Millonarios recibió mensajes de felicitación desde diferentes rincones del mundo, tanto de excompañeros como de rivales dentro del campeonato local. Uno de los saludos que más llamó la atención fue el de Alfredo Morelos, delantero y figura de Atlético Nacional, cuyas palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El atacante del cuadro antioqueño, máximo rival deportivo del conjunto albiazul, se refirió al ‘Tigre’ con respeto y admiración durante una entrevista con Win Sports. Su mensaje fue interpretado por muchos como un gesto de grandeza entre dos delanteros que han dejado huella en el fútbol colombiano, pese a vestir camisetas de equipos con una rivalidad histórica.

Un mensaje que sorprendió a los aficionados

Morelos no dudó en reconocer la importancia de Falcao para el país y para las nuevas generaciones de delanteros. El atacante de Nacional envió un saludo cargado de elogios y buenos deseos para el capitán de Millonarios, destacando su trayectoria y el impacto que ha tenido a nivel internacional.

“Le mando un saludo al ‘Tigre’, que Dios me lo bendiga en su día, en su cumpleaños, que cumpla muchos más. Sabemos la grandeza que tiene para nosotros los delanteros, para todo el fútbol colombiano y a nivel mundial también. Muchas bendiciones”, expresó Morelos, en unas declaraciones que rápidamente se difundieron entre los aficionados.

El gesto no pasó desapercibido, especialmente por tratarse de un jugador identificado con el rival directo del equipo en el que milita actualmente Falcao. Sin embargo, el respeto por la carrera del goleador samario terminó imponiéndose por encima de la rivalidad deportiva.

Falcao celebra y piensa en el siguiente reto

Mientras recibía mensajes de felicitación, Falcao celebró su cumpleaños rodeado de su familia y sus compañeros de Millonarios, en un ambiente de camaradería dentro del plantel. El delantero, que continúa siendo uno de los referentes del fútbol colombiano, agradeció el cariño de los aficionados y de quienes lo han acompañado a lo largo de su carrera.

El festejo, no obstante, tuvo un tono mesurado, ya que el equipo capitalino afronta un momento exigente en la liga. Este miércoles, el ‘Tigre’ tendrá acción en el estadio El Campín cuando Millonarios reciba a Águilas Doradas por la sexta fecha del campeonato colombiano, en un partido en el que el conjunto albiazul necesita sumar su primera victoria del semestre.

Con 40 años recién cumplidos, Falcao sigue siendo una figura central dentro del plantel y un símbolo para el fútbol nacional, capaz de recibir el reconocimiento incluso de quienes defienden los colores del rival.