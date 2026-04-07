TikTok ya no irá a juicio por generar adicción a un joven estadounidense

A menos de un mes de que inicie en Los Ángeles un proceso judicial histórico sobre el daño psicológico que podrían causar las redes sociales, el tablero de acusados se ha reducido drásticamente.

Meta y Snapchat se han quedado solas en el banquillo tras confirmarse que TikTok alcanzó un acuerdo de conciliación con R.K.C., un adolescente de Florida de 15 años que demandó a los gigantes tecnológicos por provocarle una fuerte adicción y otros problemas relacionados con su salud mental.

Este movimiento estratégico de la plataforma de videos cortos se suma al pacto que el mismo joven firmó con YouTube el pasado 23 de junio, dejando el litigio —programado para iniciar el 27 de julio— únicamente enfocado en las otras dos compañías.

Ansiedad, depresión y la idea de acabar con su vida

El bufete de abogados Morgan & Morgan, que lidera la defensa del menor, indicó a la agencia AFP que llegaron a un pacto de principio con TikTok, manteniendo bajo estricta confidencialidad sus términos.

De acuerdo con la acusación, el uso compulsivo y prolongado de estas plataformas derivó en cuadros graves de ansiedad, depresión e ideas suicidas en el adolescente, que al día de hoy continúa bajo tratamiento médico.

El equipo legal denunció públicamente que el sector opera bajo estrategias diseñadas específicamente para "enganchar a los niños desde temprana edad", empleando mecanismos como la reproducción automática y el desplazamiento infinito, herramientas que calificaron de "insidiosas" para priorizar las ganancias corporativas sobre el bienestar de las juventudes.

¿Pagar para evitar ir al estrado?

Es así que el panorama judicial estadounidense se presenta cada vez más adverso para las firmas de Silicon Valley, que recurren de forma sistemática a talonarios millonarios para frenar la exposición ante los tribunales.

Este mismo año, en mayo, el bloque compuesto por Meta, Snapchat, TikTok y YouTube desembolsó 27 millones de dólares a un distrito escolar de Kentucky para desactivar una demanda que servía de termómetro para otros 1.200 distritos del país.

Asimismo, el pasado mes de marzo, un jurado de Los Ángeles condenó a Meta y a Google (matriz de YouTube) a indemnizar con 6 millones de dólares a otra joven víctima de estas dinámicas de consumo, un proceso en el que TikTok y Snapchat prefirieron pactar previamente eludiendo cualquier declaración de culpabilidad.