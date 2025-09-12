CANAL RCN
Tendencias

Video registró la pelea entre dos mujeres en el concierto de Grupo Firme en Bogotá

El video se volvió rápidamente tendencia, acumulando miles de reproducciones y generando toda clase de opiniones.

Video viral: mujeres se pelean en pleno concierto de Grupo Firme en Bogotá
Foto tomada por X

diciembre 09 de 2025
06:53 p. m.
El pasado 5 de diciembre, el Estadio Nemesio Camacho El Campín se convirtió en el punto de encuentro de miles de asistentes que disfrutaron de una jornada dedicada al género popular y regional mexicano.

Así fue el concierto de Grupo Firme en Bogotá

Allí se llevó a cabo el Festival Órale Wey, un evento que reunió a artistas como Grupo Firme, Yeison Jiménez, Gabi Ballesteros, entre otros grandes exponentes de la música.

Sin embargo, no todo fue música y celebración. Durante una de las presentaciones, varias mujeres se vieron involucradas en un altercado en medio de la multitud. En los videos difundidos se observa cómo se empujan, se gritan y llegan incluso a jalarse el cabello, generando un momento de tensión entre los asistentes.

Una cuenta de X compartió las imágenes del incidente, mostrando cómo algunas personas que estaban cerca intentaron intervenir para separarlas y evitar que la situación pasara a mayores.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Muchos internautas se mostraron sorprendidos y criticaron lo ocurrido, señalando que este tipo de comportamientos no deberían presentarse en un espacio dedicado al entretenimiento.

Entre los comentarios más destacados se leían mensajes como:
“¿No les da pena?”, “Por qué en estos shows siempre pasan estas cosas?”, “Arruinan el ambiente para los que sí van a disfrutar”, entre otros, evidenciando el rechazo general hacia el altercado.

A pesar del incidente, el festival continuó con normalidad y los artistas siguieron con sus presentaciones, dejando claro que la mayoría del público asistió para disfrutar de la música y pasar un buen momento.

