La fortuna que terminó pagando una latina por un dolor de estómago en EE. UU.

La increíble factura que recibió una latina tras dos horas en urgencias por un dolor de estómago en Chicago, Estados Unidos.

Cuánto cuesta enfermarse en Estados Unidos.
Foto: IG sumainsurance

diciembre 09 de 2025
03:43 p. m.
La anécdota de una mujer latina residente en Chicago se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de revelar la factura médica que recibió tras acudir a un hospital por un fuerte dolor de estómago.

Su experiencia abrió un debate sobre los costos de atención de urgencias en Estados Unidos, un sistema que suele sorprender incluso en casos que parecen simples.

Latina narró su mala experiencia en hospital en Estados Unidos

Según narró en un video que rápidamente se viralizó, llevaba tres días con un dolor persistente en el costado izquierdo. Ante la intensidad del malestar, su padre y su pareja decidieron llevarla a una sala de emergencias.

Allí permaneció cerca de dos horas en una camilla mientras le realizaban una ecografía para evaluar el origen del dolor.

El resultado señaló inflamación del colon asociada a estreñimiento severo. Sin embargo, la mujer aseguró que no recibió medicamentos para aliviar la molestia, sino únicamente pastillas para el mareo, un síntoma que según explicó se debía a lo fuerte que era el dolor.

Su relato generó comentarios de usuarios que consideran que, en muchos hospitales estadounidenses, el nivel de atención no siempre corresponde con el costo final del servicio.

¿Cuánto le cobraron por el dolor estomacal en Chicago?

La mujer narró que le cobraron en la factura un total cercano a 9.000 dólares, alrededor de 34 millones de pesos colombianos.

De ese monto, el seguro médico absorbió una parte, pero la mujer quedó obligada a pagar 798 dólares de su bolsillo, es decir, más de 3 millones de pesos.

Su caso reavivó la discusión sobre las cifras que enfrentan quienes acuden a emergencias en Estados Unidos, especialmente cuando tienen seguros con deducibles elevados o coberturas limitadas.

Muchos usuarios comentaron que situaciones similares han dejado a pacientes endeudados o temerosos de asistir a un hospital aun en momentos críticos.

La mujer decidió compartir su experiencia para alertar a otros residentes y visitantes sobre los costos inesperados de una visita médica.

Su historia se sumó a decenas de testimonios que circulan en redes, donde los usuarios afirman que atenderse por un simple dolor puede convertirse, literalmente, en una fortuna.

