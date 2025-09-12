CANAL RCN
Economía

X amarilla en las vías de Colombia: ¿Para qué sirve y cuánto cuesta la multa por bloquear intersecciones?

La caja amarilla en Bogotá tiene una función clave en la movilidad. Mira qué prohíbe esta señal y cuál es la sanción por infringirla.

X en vías de Bogotá
Foto: Alcaldía de Ibagué

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
05:29 p. m.
En Bogotá, una de las señales más comunes, y a la vez más ignoradas por los conductores, es la gran X amarilla pintada sobre el pavimento en los cruces.

Aunque muchos la ven a diario, no todos conocen su función y, peor aún, las fuertes sanciones económicas que acarrea no respetarla.

Esta demarcación, conocida como caja amarilla, es clave para mejorar la movilidad en una ciudad afectada por la congestión, especialmente en horas pico.

La caja amarilla tiene un propósito claro que es evitar que los vehículos se detengan en medio de la intersección, impidiendo el paso transversal y generando trancones que pueden extenderse por varias cuadras.

Según la Secretaría de Movilidad, “un solo vehículo detenido en la caja amarilla puede retrasar hasta tres ciclos semafóricos completos y afectar gravemente el flujo vehicular”.

¿Cuál es la multa por detenerse sobre la X amarilla?

Bloquear una intersección está catalogado como infracción por “impedir el paso de otros vehículos o peatones en zonas autorizadas”.

Por esta conducta, los conductores pueden recibir una multa cercana a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, más de $700.000, de acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte.

Además, no es necesario que un agente de tránsito lo detenga, pues las cámaras de seguridad y sistemas de fotodetección también sancionan este comportamiento, por lo que el comparendo puede llegar directamente al propietario del vehículo.

¿Dónde aplica y por qué es tan importante respetarla?

El Manual de Señalización Vial señala que la caja amarilla notifica la prohibición de obstruir una intersección por cualquier razón, y aclara que debe usarse en puntos donde los bloqueos son recurrentes por congestión aguas abajo. Esta señal se complementa con el aviso SR-47 “No bloquear intersección”.

La norma aplica para todos los vehículos como motos, taxis, buses, camiones y carros particulares. Respetarla no solo evita una multa costosa, sino que contribuye a una movilidad más fluida en una ciudad donde cada segundo en el tráfico cuenta.

