Exparticipante de MasterChef anuncia que será padre: “Seremos los mejores”

Sus seguidores llenaron la publicación de mensajes cargados de cariño, felicitaciones y buenos deseos para él y su familia.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
04:52 p. m.
Se trata de Raúl Calle, exparticipante de la cuarta temporada de MasterChef Ecuador, quien recientemente compartió una noticia que llenó de emoción a sus seguidores.

Así confirmó la noticia

Raúl publicó varias fotografías acompañadas de un mensaje en el que expresó su agradecimiento y felicidad por esta nueva etapa de su vida.

Contó que este embarazo representa un momento muy especial para él y su prometida, Dalice Pozo.

El cocinero confesó que casi no podía escribir el mensaje, pues la emoción que sentía era “indescriptible”. Aseguró que este es uno de los momentos más importantes de su vida y que la noticia lo hizo sentirse renovado y profundamente agradecido.

El mensaje de Raúl Calle al enterarse de que será papá

En su publicación, Raúl agradeció a toda su comunidad por el apoyo que ha recibido desde su participación en el programa. Con gran entusiasmo, comentó que se prepara para recibir a un “pequeño chef”, como él mismo lo llamó, y afirmó que está decidido a ser el mejor padre posible.

Hoy nuestros corazones laten más fuerte, más rápido y más bonito… porque seremos Padres! Este pequeño milagro viene a llenarnos de luz, esperanza y amor. Gracias, Señor, porque Tus tiempos son perfectos y porque este regalo llegó exactamente cuando debía llegar, expresaron en el mensaje.

Las reacciones no se hicieron esperar. Sus seguidores llenaron la publicación de mensajes cargados de cariño, felicitaciones y buenos deseos para él, su prometida y toda la familia.


Muchos destacaron la alegría que les genera ver a Raúl iniciar esta etapa tan especial, reafirmando el cariño que se ganó desde su participación en el programa culinario.

