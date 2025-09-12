CANAL RCN
Tendencias

J Balvin en Bogotá: estos serían los posibles invitados a su show

El concierto promete ser un éxito total y J Balvin espera conquistar a todos los capitalinos.

J-Balvin-cancion-57-criticas
Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
05:57 p. m.
El cantante se alista para ofrecer un mega concierto en Bogotá como parte de su gira internacional Ciudad Primavera, un tour con el que ha logrado cautivar a miles de seguidores alrededor del mundo.

J Balvin llega a Bogotá

Tras su reciente presentación en Medellín, J Balvin volvió a demostrar por qué es considerado uno de los artistas más influyentes del género urbano. En la capital antioqueña sorprendió con un show lleno de energía y grandes invitados especiales, entre ellos Reykon, Golpe a Golpe, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Maluma, entre otros artistas que hicieron vibrar al público.

Ahora, el turno es para Bogotá. J Balvin se presentará el 13 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los escenarios más importantes del país.

Este concierto representa otra parada clave dentro de su gira, ya que El Campín —al igual que el Atanasio Girardot— se ha consolidado como un espacio emblemático donde los artistas nacionales e internacionales logran conectar con audiencias masivas y vivir momentos inolvidables junto a sus fanáticos.

¿Cuáles serían los invitados especiales para el concierto de J Balvin en Bogotá?

En redes sociales han circulado varios nombres que podrían acompañar al cantante durante su show en la capital. Uno de los rumores más fuertes apunta a que Justin Quiles y Lenny Tavárez estarían presentes.

Además, se especula que el tercer gran invitado podría ser Nicky Jam, quien sería parte del espectáculo aportando su sello urbano, lo que ha generado aún más expectativa entre los seguidores.

No obstante, hasta el momento ninguno de estos artistas ha sido confirmado oficialmente como parte del concierto. Aunque todo se mantiene en el terreno de la especulación, lo cierto es que el show promete ser un éxito total y J Balvin espera conquistar, una vez más, a su público bogotano con una noche llena de música, fiesta y sorpresas.

