CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Dron reveló cómo preparan explosivos en una cancha escolar antes de lanzarlos contra el Ejército

Las imágenes dejan ver a los civiles siendo instrumentalizados para elaborar los explosivos.

Valentina Bernal

febrero 01 de 2026
04:25 p. m.
Durante meses se ha visto cómo las disidencias atacan con explosivos a la fuerza pública en el departamento del Cauca. Sin embargo, lo que no se conocía hasta ahora es el proceso previo a esos ataques.

Imágenes captadas por drones y aeronaves no tripuladas de inteligencia militar dejaron al descubierto cómo se estarían fabricando estos artefactos y quiénes participan en su elaboración.

El material, obtenido en zonas como el corregimiento de El Plateado, muestra a la población civil siendo instrumentalizada por las disidencias de las Farc para fabricar bombas que luego son utilizadas en acciones violentas contra el Ejército.

Dron reveló cómo preparan explosivos en una cancha escolar para atacar al Ejército

Las imágenes recopiladas por inteligencia del Ejército revelan un entramado que va más allá del ataque directo. Lo que se observa es un proceso organizado en el que civiles participan en la elaboración de explosivos, bajo la influencia de las disidencias, en zonas pobladas y en espacios que deberían estar protegidos.

En los videos se evidencian las máquinas y elementos que han sido identificados por inteligencia militar en sectores como El Plateado, en el Cauca. De acuerdo con lo documentado, estos dispositivos son utilizados para fabricar bombas que posteriormente son empleadas contra la fuerza pública durante asonadas.

Lo más grave del hallazgo es el lugar donde se realizan estas actividades. En uno de los registros aéreos se observa cómo cerca de nueve personas se reúnen en la cancha de un colegio de una vereda para elaborar los explosivos.

Ese mismo espacio, destinado a la educación de niños y niñas, es utilizado como punto de fabricación de artefactos para la guerra.

¿Qué pasa después de que los civiles ensamblan las bombas?

Minutos después, las imágenes muestran cómo personas encapuchadas cargan las bombas tipo Molotov que acababan de fabricar. En otros videos, estas mismas personas quedan registradas mientras se dirigen a lanzarlas contra unidades del Ejército, dejando en evidencia la secuencia completa: fabricación, transporte y ataque.

Los drones también captaron cómo los vehículos de campesinos son usados para transportar los elementos incendiarios. En medio de las asonadas, estos objetos son prendidos en fuego y lanzados contra la fuerza pública.

Ejército ya identificó los puntos desde donde fabrican las bombas para atacar

Según informes reservados, el Ejército tiene plenamente identificadas las viviendas y los puntos exactos donde las disidencias se refugian en medio de la población civil para organizar la fabricación de explosivos y planear ataques contra la fuerza pública.

