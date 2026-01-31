CANAL RCN
EN VIDEO: así fue la llegada de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, al concierto homenaje en El Campín

Sonia Restrepo llegó muy temprano al estadio y se ubicó en primera fila. Vea el emotivo video.

enero 31 de 2026
08:37 p. m.
Este 31 de enero de 2026, aproximadamente desde las 3:30 de la tarde, inició el concierto homenaje a Yeison Jiménez en el estadio El Campín.

El artista tenía previsto realizar su segundo show en el máximo escenario de la capital y, antes del trágico accidente aéreo, estaba a punto de anunciar el 'sold out'.

En consecuencia, su familia y su equipo de trabajo tomaron la decisión de que el concierto no fuera aplazado, sino que simplemente su fecha fuera adelantada.

En este evento musical han estado presentes artistas de primer nivel como Jhon Alex Castaño, Andy Rivera y Nélson Velásquez, pero, además, también el entorno más cercano del 'aventurero'.

Video: así llegó Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, al estadio El Campín para el concierto homenaje

Sonia Restrepo, la compañía incondicional de Yeison Jiménez durante más de 10 años, llegó al 'coloso de la 57' junto a la familia del emblemático cantante de música popular.

Ella ingresó a la grama del estadio abrazada de Lina Jiménez, una de las hermanas de Yeison, y casi que de inmediato se ubicó en los palcos de la primera fila.

Sin embargo, antes de acomodarse en la silla, tanto a ella como a la hermana de Yeison Jiménez se les notó con lágrimas.

¿Cuándo fue el primer concierto de Yeison Jiménez en El Campín?

Yeison Jiménez, el cantante que tenía 34 años y se había posicionado como el líder de la música popular en Colombia, realizó su primer show en el estadio El Campín en la noche del 26 de julio de 2025.

Ese día, el artista estaba cumpliendo años y tomó la decisión de celebrar junto a sus fanáticos.

Además, se convirtió en el primer artista de música popular que consiguió hacer 'sold out' en el 'coloso de la 57'.

 

