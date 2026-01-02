16 muertos y al menos 30 heridos dejan dos accidentes de tránsito en Turquía

Un saldo trágico de 16 personas fallecidas y 30 heridas es el resultado de dos graves siniestros viales ocurridos en una región turística del sur de Turquía. Ambas emergencias, reportadas oficialmente por las autoridades este domingo 1 de febrero, han generado una gran conmoción debido a la severidad de los impactos.

El incidente más devastador tuvo lugar en las cercanías de la ciudad de Antalya, donde un autobús que trasladaba a un total de 34 pasajeros perdió el control y se salió de la calzada, provocando la muerte inmediata de nueve personas y dejando a otras 25 con lesiones de diversa gravedad.

Condiciones climáticas adversas habrían provocado el incidente: .

Sobre las causas de este primer siniestro, el gobernador provincial Hulusi Sahin ofreció declaraciones preliminares que apuntan a una combinación de imprudencia y factores climáticos adversos.

Según la autoridad, la zona del accidente cuenta con un diseño vial que exige precaución, señalando que "es una intersección donde no deberías conducir rápido, sin embargo parece que el autobús entró a alta velocidad".

Sahin añadió además que la lluvia presente en ese momento había hecho que la carretera estuviera resbaladiza, complicando la maniobrabilidad del vehículo. Hasta el momento, el gobernador no ha confirmado si entre las víctimas se encuentran ciudadanos extranjeros, aunque se sabe que siete de los heridos permanecen en estado crítico.

Un segundo incidente el mismo día deja siete muertos y cinco heridos:

De manera paralela, la tragedia se extendió a la autopista que conecta Antalya con Isparta, específicamente en la localidad de Burdur. En un segundo accidente, otras siete personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas, según la información proporcionada por la agencia de noticias DHA.

Los dos eventos mantienen en alerta a los servicios de emergencia de la zona, que han trabajado intensamente este domingo para atender a los afectados y despejar las rutas principales de esta concurrida área vacacional turca.