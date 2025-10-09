CANAL RCN
Tendencias

Video viral: mujer celebra su divorcio con banda musical en pleno tribunal

En redes sociales, se viralizó a mujer mexicana celebrando su divorcio afuera del tribunal con banda musical.

Video viral: mujer celebra su divorcio con banda musical en pleno tribunal
Foto creada por IA

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
03:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de redes sociales se viralizó un momento de una esposa celebrando su divorcio afuera del tribunal.

Finalista de MasterChef Celebrity fue hospitalizada y causa preocupación a sus fans
RELACIONADO

Finalista de MasterChef Celebrity fue hospitalizada y causa preocupación a sus fans

¿De qué se trata el video de la mujer celebrando su divorcio?

Una mujer mexicana, identificada como Grecia, decidió celebrar su divorcio de una manera muy particular.

Tras liberarse de la traumática relación con su exesposo, contrató una banda musical para festejar a las afueras del tribunal, justo después de que un juez declarara oficialmente el fin de su matrimonio.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral. En las imágenes se aprecia a Grecia acompañada de su madre, su hermana y su bebé, mientras la agrupación interpreta varias canciones que ella baila con entusiasmo y alegría.

Reconocida cantante del género urbano construyó su propia iglesia: “Fue una promesa”
RELACIONADO

Reconocida cantante del género urbano construyó su propia iglesia: “Fue una promesa”

¿Cuáles fueron los motivos de Grecia para terminar su matrimonio?

Durante una entrevista para un medio mexicano, llamado 'Milenio', Grecia compartió los motivos que llevaron a ponerle fin a su relación.

Según relató, al inicio su esposo se mostraba atento y detallista, pero todo cambió cuando su relación empezó a ser muy manipulada. Tanto así que le impedía comunicarse con su madre por teléfono.

El juez del caso encontró las pruebas suficientes para darle razón a Grecia y otorgarle el divorcio.

J Balvin rompe el silencio y habla sobre Bad Bunny: ¿habrá reconciliación?
RELACIONADO

J Balvin rompe el silencio y habla sobre Bad Bunny: ¿habrá reconciliación?

¿Cuáles han sido las reacciones de los internautas tras el video viral?

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y muchos festejaron el triunfo de Grecia.

"Amiga si nos organizamos lo hacemos más grande"; "Felicidades por este gran logro"; "Cerrar ciclos es también llegar al destino"; "que oso que lo hagan así", fueron algunos comentarios de internautas.

Por el momento, la grabación cuenta con más de un millón de reproducciones en la red de TikTok y ha generado todo tipo de conversación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Karina García causa revuelo tras aparecer en las pantallas de Times Square | VIDEO

Viral

Fanáticos lanzan botella a Richard Ríos durante el partido de Colombia y Venezuela

Artistas

Esperanza Gómez tuvo que ser hospitalizada de emergencia: esto se sabe de su estado de salud

Otras Noticias

Trabajo

Advierten a trabajadores sobre tiempo de anticipación en el que se deben pedir vacaciones y evitar problemas

Aunque muchos no tienen conocimiento, este es el tiempo necesario para pedir con antelación sus vacaciones y no ser rechazadas.

Artistas

Encontraron a una reconocida influencer reportada como desaparecida: su estado es delicado

La influencer se desapareció el 1 de septiembre de 2025 y está siendo atendida en un hospital de primer nivel.

Selección de Bolivia

De no creer: así fueron vistos en Bolivia escondiendo los balones frente a Brasil

Estados Unidos

Comandante de las FF. MM. habla sobre la certificación de EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos