Video viral: mujer celebra su divorcio con banda musical en pleno tribunal

A través de redes sociales se viralizó un momento de una esposa celebrando su divorcio afuera del tribunal.

RELACIONADO Finalista de MasterChef Celebrity fue hospitalizada y causa preocupación a sus fans

¿De qué se trata el video de la mujer celebrando su divorcio?

Una mujer mexicana, identificada como Grecia, decidió celebrar su divorcio de una manera muy particular.

Tras liberarse de la traumática relación con su exesposo, contrató una banda musical para festejar a las afueras del tribunal, justo después de que un juez declarara oficialmente el fin de su matrimonio.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral. En las imágenes se aprecia a Grecia acompañada de su madre, su hermana y su bebé, mientras la agrupación interpreta varias canciones que ella baila con entusiasmo y alegría.

¿Cuáles fueron los motivos de Grecia para terminar su matrimonio?

Durante una entrevista para un medio mexicano, llamado 'Milenio', Grecia compartió los motivos que llevaron a ponerle fin a su relación.

Según relató, al inicio su esposo se mostraba atento y detallista, pero todo cambió cuando su relación empezó a ser muy manipulada. Tanto así que le impedía comunicarse con su madre por teléfono.

El juez del caso encontró las pruebas suficientes para darle razón a Grecia y otorgarle el divorcio.

¿Cuáles han sido las reacciones de los internautas tras el video viral?

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y muchos festejaron el triunfo de Grecia.

"Amiga si nos organizamos lo hacemos más grande"; "Felicidades por este gran logro"; "Cerrar ciclos es también llegar al destino"; "que oso que lo hagan así", fueron algunos comentarios de internautas.

Por el momento, la grabación cuenta con más de un millón de reproducciones en la red de TikTok y ha generado todo tipo de conversación.