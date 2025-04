Así fue la explosiva noche de Karina y Altafulla tras su reencuentro en La Casa de los Famosos

Una gran sorpresa se vivió en La Casa de los Famosos Colombia durante la más reciente dinámica de congelados.

Altafulla, quien había salido del reality tras ser expulsado por decisión de Emiro, regresó inesperadamente, provocando emociones intensas entre sus compañeros, especialmente en Karina García, quien no ocultó su alegría ante el regreso del barranquillero.

En un principio, el reingreso de Altafulla generó desconcierto. El artista ingresó a la casa con un discurso de despedida, haciendo creer a todos que su presencia sería momentánea.

Sin embargo, en un giro inesperado, El Jefe interrumpió su salida para anunciar oficialmente que volvía a la competencia, gracias al apoyo masivo del público.

¿Cómo reaccionó Karina al ver de nuevo a Altafulla en La Casa de los Famosos?

Karina no pudo disimular su emoción al ver a Altafulla de vuelta. Tras el anuncio oficial, ambos compartieron una íntima conversación en la sala donde, entre sonrisas y confesiones, Karina le confesó que aunque aparentaba ya no sentir lo mismo, no pudo evitar dejarse consentir por el cantante.

“Podemos estar juntos si quieres, ¿o ya no quieres estar conmigo?”, le preguntó la influenciadora, mientras Altafulla, mirándola fijamente, respondió: “Estoy contigo en cuerpo y alma”.

Karina, visiblemente conmovida, admitió que la salida temporal de Altafulla la había dejado "traumada" y que su ausencia le afectó más de lo que imaginaba. Su felicidad fue evidente, y ambos acordaron aprovechar el tiempo que les quede en el programa.

¿Qué implicaciones tendrá el reingreso de Altafulla en La Casa de los Famosos?

Aunque Altafulla regresa oficialmente al reality, no todo será sencillo para él. Como parte de las condiciones de su retorno, estará en nominación perpetua hasta la semifinal, según la decisión que tomó su compañera Melissa.

Aunque este domingo no estará en riesgo inmediato de eliminación, sí estará vulnerable en las próximas semanas.

Después del emotivo reencuentro, videos difundidos en redes sociales mostraron a Karina y Altafulla durmiendo juntos en la misma cama, compartiendo momentos de complicidad que confirman que su conexión sigue más viva que nunca.