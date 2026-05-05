Quién es el padre del bebé de Lina Tejeiro: lo que se sabe

La noticia sobre el padre del bebé de Lina Tejeiro se volvió tendencia en Colombia tras el anuncio del embarazo de la actriz el 30 de abril de 2026, publicado en sus redes sociales.

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Desde entonces, la identidad del padre no ha sido confirmada oficialmente, lo que ha generado especulación en medios y plataformas digitales.

¿Qué se sabe del padre del bebé de Lina Tejeiro?

Hasta ahora, Lina Tejeiro no ha revelado quién es el padre de su hijo. La actriz compartió un video mostrando su embarazo y algunas ecografías, pero evitó dar detalles sobre su relación actual o su pareja.

Sin embargo, versiones difundidas en programas de entretenimiento como Lo sé todo Colombia señalan que el padre sería el empresario colombiano Daniel Gómez. Según estas versiones, se trataría de una figura con bajo perfil mediático, pero con conexiones en la industria musical.

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Además, se ha mencionado que este hombre tendría cercanía con artistas del género urbano, entre ellos Ryan Castro, y que también desarrollaría proyectos como DJ con proyección internacional. Pese a la circulación de esta información, no existe confirmación directa por parte de la actriz ni de fuentes oficiales.

¿Por qué hay tanta especulación sobre la identidad de la pareja de Lina Tejeiro?

El interés por el padre del bebé de Lina Tejeiro creció porque meses antes del anuncio, la actriz había manifestado públicamente que estaba soltera y enfocada en su carrera profesional.

A esto se suma una publicación previa en redes sociales donde aparece abrazando a un hombre cuyo rostro no es visible. Esa imagen fue interpretada por seguidores como una posible pista sobre su relación sentimental, lo que intensificó los rumores.

El silencio de Tejeiro frente a estas versiones ha mantenido el tema en conversación digital, especialmente en Colombia, donde la actriz cuenta con una amplia base de seguidores.

Por ahora, toda la información sobre el supuesto padre se mantiene en el terreno de la especulación. No hay declaraciones oficiales que confirmen su identidad ni detalles adicionales sobre la relación, pero todo indica a que su nueva pareja es Daniel Gómez.