Estos son los premios que se llevó Violeta Bergonzi tras ganar MasterChef Celebrity Colombia 2025
Además de ser la ganadora del reality, la presentadora se quedó con más premios.
Noticias RCN
07:42 a. m.
El pasado martes, la presentadora, Violeta Bergonzi se alzó con el título de MasterChef Celebrity 2025, conquistando el paladar y el veredicto unánime de los exigentes jurados, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.
La periodista se llevó el premio al destacar con un menú que cautivó y que dejó en el camino a sus otras tres contendientes: Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valentina Taguado.
Además del título como ganadora de esta temporada, la periodista también se llevó a casa un cuantioso premio en efectivo de 200 millones de pesos colombianos (COP). Aunque, como es costumbre en este tipo de concursos, el monto final que ingresa a su bolsillo podría ser ligeramente inferior tras la aplicación de impuestos y retenciones de ley.
Otros premios que ganó Violeta Bergonzi tras la final de MasterChef Celebrity
Pero el premio no se limitó al cheque. La victoria de Bergonzi también vino acompañada de varios reconocimientos tangibles de alta gama, esenciales para cualquier cocinero profesional o gourmet que se respete.
Además, la presentadora se hizo merecedora de un set de ollas de alta gama Royal Prestige, marca patrocinadora del programa, así como un juego profesional de cuchillos de la misma firma.
“Este es un momento que divide mi vida en un antes y un después. Todo el aprendizaje en la cocina y el crecimiento personal cobraron sentido al compartirlo con mi esposo, mis hijos y mi familia, quienes me acompañaron en cada paso", dijo la ganadora.
Este fue el menú que presentó Violeta Bergonzi
- Entrada: Platos con ingredientes tradicionales, como pipián y encocado, pero llevados a la alta cocina con toques sofisticados como caviar y huevos de salmón.
- Plato Fuerte ("El caballero del santo sepulcro"): Un plato con un sea bass (corvina) excelentemente cocido, que demostró su manejo técnico con proteínas y un balance de texturas y sabores elogiado por los chefs.
- Postre ("El monaguillo"): Una preparación que cerró el ciclo con una presentación impecable y una técnica destacada, logrando el equilibrio entre dulzor y sabor. Los jurados resaltaron su habilidad para mantener la estructura y la calidad del postre, incluso sin refrigeración, un detalle que selló su superioridad en la final.