¡Conciertazo en El Campín! Viva la Salsa 2025 trae a leyendas del género para celebrar Amor y Amistad

Los amantes de la salsa en Bogotá están ansiosos por vivir una noche inolvidable. El estadio El Campín se prepara para acoger uno de los eventos musicales más esperados del año.

El concierto 'Viva la Salsa 2025' promete una velada inolvidable con un cartel de lujo, reuniendo a algunas de las leyendas más grandes del género en un único escenario.

Este festival, programado para este viernes 19 de septiembre, busca ser el epicentro de la celebración de Amor y Amistad en la capital, con un evento que combina la pasión de la música latina con la energía vibrante del público bogotano.

Viva la Salsa 2025 en el estadio El Campín

El imponente cartel de artistas es una de las grandes atracciones del festival. El legendario Gran Combo de Puerto Rico, conocido como "la universidad de la salsa", lidera la lista de invitados, garantizando una dosis de la salsa clásica que ha enamorado a generaciones enteras.

A su lado, figuras de talla mundial como Víctor Manuelle, el sonero de la juventud, y el icónico "Sonero del mundo" Óscar de León, se suman a la fiesta, prometiendo una noche llena de éxitos y melodías que invitan a bailar.

Evento de salsa en la capital colombiana

El espectáculo no solo se destaca por su impresionante nómina de artistas, sino también por la variedad de opciones de boletería disponibles para el público.

Los organizadores han dispuesto una amplia gama de precios, pensados para que ningún seguidor de la salsa se quede sin la oportunidad de ser parte del 'Viva la Salsa 2025'.

Las entradas para el concierto inician en los $130.000, una tarifa accesible que permite disfrutar de la experiencia en zonas generales.

Para quienes buscan una vivencia más exclusiva, se han habilitado palcos que alcanzan un costo de hasta $16 millones, ofreciendo un servicio y ubicación premium.

El festival 'Viva la Salsa 2025' no solo es un evento musical, sino una celebración de la cultura latina y de la alegría que la salsa inspira.

Además de los grandes nombres internacionales, el show también contará con la participación de figuras nacionales, creando una mezcla perfecta entre lo clásico y lo contemporáneo.

La fiesta iniciará a las 8:00 p. m. y se espera que se extienda hasta altas horas de la noche, llenando de ritmo y sabor el corazón de la capital.