Sofía Vergara tuvo un inesperado inconveniente médico y terminó en urgencias: esto informó

A través de un post de Instagram, Sofía Vergara aclaró que fue lo que le sucedió y sus internautas reaccionaron.

Foto: captura de pantalla del video.

septiembre 15 de 2025
12:12 p. m.
El pasado domingo 14 de septiembre de 2025, se celebraron los premios Emmy, en el Peacock Theater, que está ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

En estos premios se galardonan los éxitos televisivos y, por lo tanto, en esta edición 77 se contaba con la presencia de Sofía Vergara, la reconocida actriz, modelo, presentadora y empresaria colombiana que ha estado nominada en cuatro oportunidades.

Sin embargo, la barranquillera de 53 años sufrió un inconveniente médico de último momento y no pudo asistir, sino que terminó en la unidad de urgencias de una entidad hospitalaria. ¿Qué le sucedió?

Este fue el inconveniente médico por el que Sofía Vergara terminó en urgencias y no pudo ir a los premios Emmy

Sofía Vergara, en un post de Instagram del 14 de septiembre de 2025, explicó que sufrió una fuerte alergia en uno de sus ojos e, incluso, mostró un video en el que tuvo que abrir la llave de la cocina de emergencia para lavarse la cara.

"No llegué a los Emmy, pero llegué a emergencias. Perdón, tuve que cancelar", comenzó escribiendo Sofía Vergara.

"Fue la alergia a los ojos más loca y justo antes de entrar en el coche", complementó, en medio de emoticones de risa.

De esa manera, por el tono que utilizó, dio un parte de tranquilidad en sus seguidores y, al parecer, actualmente se encuentra mucho mejor.

Así reaccionaron los seguidores de Sofía Vergara tras el inconveniente médico por el que terminó en urgencias

Luego de que los internautas leyeron el mensaje de Sofía Vergara, se pronunciaron de inmediato para desearle una pronta y satisfactoria recuperación.

"Me ha pasado, lo siento mucho", "que te mejores pronto", "primero tu salud", "recupérate al 1.000", "estarás bien", "ten mucho cuidado" y "un abrazo", han sido algunas de las palabras en redes sociales.

 

 

