Alexa Torres hizo polémica confesión de su vida íntima con Tebi Bernal y llovieron las críticas

Una amplia polémica se ha desatado en redes sociales luego de que la creadora de contenido Alexa Torres, revelara junto a Yina Calderón, algunos detalles detrás del vínculo sentimental que sostuvo junto al famoso Tebi Bernal.

Según la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, quien se sinceró durante el clip, su objetivo es dar a conocer que dicho romance sí existió y no fue producto de “su imaginación”.

Sin embargo, las reacciones y las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales ya que cientos de internautas manifestaron su inconformidad con que la mujer decidiera revelar detalles íntimos del que fue su compañero de competencia.

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¿Cuál fue la confesión de Alexa Torres sobre Tebi Bernal?

En días recientes la famosa tuvo la oportunidad de reunirse junto a Yina Calderón, también participante de La Casa de los Famosos Colombia, con quien sostuvo una conversación sobre algunos de los sucesos más relevantes dentro del exitoso reality del Canal RCN.

Pero uno de los temas de mayor interés correspondió al de si hubo o no algún acercamiento entre ambos participantes, quienes se separaron tiempo después de haber salido de la casa más famosa del país.

Sin embargo, uno de los cuestionamientos que más llamaron la atención fue con respecto a la vida íntima de ambos ya que Torres afirmó que sí había tenido relaciones con el hombre. Aunque explicó que no fue dentro de la competencia, recalcó la necesidad humana tras estar aislada del mundo por más de cuatro meses.

“Soy una mujer soltera de 26 años, la gente adulta tiene esas cosas. Por qué se escandalizan las personas. Qué puedo hacer yo (...) hay cosas casuales y para mí fue eso. No voy a contar detalles, pero molesta que en todas las entrevistas es ‘No pasó nada, no tuvimos nada, solo estuvo en la cabeza de Alexa’. Lo que fue fue”, afirmó la mujer durante un live en sus redes.

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Otro de los vínculos sentimentales más comentados de la temporada fue el desarrollado entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, quienes se han mostrado unidos durante las semanas más recientes al aparecer juntos en el nuevo videoclip musical del hombre.

Durante el más reciente lanzamiento de la melodía se les vio celebrando juntos, abrazándose y dedicándose sentidas palabras ante la acogida que el público ha tenido con la nueva canción del famoso.