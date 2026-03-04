Vive Claro Distrito Cultural marca un hito en Suramérica con certificación internacional de sostenibilidad

Vive Claro Distrito Cultural se convirtió en el primer recinto de Colombia y de Suramérica en obtener el sello internacional de sostenibilidad B Greenly, tras superar un proceso de auditoría independiente y validación técnica especializada. Con este reconocimiento, el venue entra en el estándar global que ya adoptan las grandes capitales del entretenimiento para operar espacios de gran formato bajo criterios medibles y verificables en materia ambiental, social y de gobernanza.

La evaluación técnica integral revisó procesos operativos, infraestructura, sistemas de gobernanza, control de impactos, trazabilidad documental y mecanismos de mejora continua. El desempeño fue analizado en cuatro dimensiones clave: Infraestructura y Operaciones; Gestión y Gobernanza; Entorno y Sociedad; y Evaluación y Mejora Continua.

Este logro refleja un trabajo que va más allá del escenario. En Vive Claro Distrito Cultural, la logística de alto desempeño, la planeación rigurosa y la alineación de equipos hacen parte de una visión de biosostenibilidad integrada a cada etapa de la operación. La apuesta es clara: ofrecer experiencias masivas con responsabilidad, demostrando que el entretenimiento de gran formato puede desarrollarse bajo estándares internacionales de sostenibilidad.

Sobre B Greenly

B Greenly es un estándar internacional de certificación especializado en eventos y venues. Es operado por una organización privada con sede en Barcelona y presencia en más de treinta países. Su metodología evalúa el desempeño ambiental, social y de gobernanza mediante auditorías independientes y la emisión de un informe técnico oficial.

Sobre Vive Claro Distrito Cultural

Vive Claro Distrito Cultural es el venue de entretenimiento en vivo operado por OCESA Colombia en Bogotá. Diseñado para recibir experiencias masivas con excelencia operativa, integra logística de alto desempeño, procesos medibles, trazabilidad y mejora continua en su operación diaria. Trabaja junto a aliados técnicos, comunidades y su cadena de valor para fortalecer una industria del entretenimiento más responsable y proyectar a Bogotá como un epicentro cultural de la región.