Vivir se siente así: el latido cultural de Bogotá tiene nombre propio

Vive Claro Distrito Cultural se consolida como el epicentro donde la música, la naturaleza y la emoción se encuentran para crear experiencias inolvidables.

octubre 25 de 2025
03:07 p. m.
Hay lugares donde la música trasciende el sonido y se convierte en una experiencia sensorial que se siente en la piel y se guarda en el alma. Vive Claro Distrito Cultural es uno de ellos: un espacio de 24 hectáreas de vida, arte y sostenibilidad, donde 40.000 personas vibran al mismo ritmo bajo el cielo bogotano.

Un lugar que recibe leyendas de la música

Por su imponente escenario han pasado leyendas de la música mundial como Guns N’ Roses, Linkin Park, Green Day e Imagine Dragons, y muy pronto lo hará Shakira, consolidando al distrito como el gran templo de los espectáculos en vivo en Latinoamérica.

Aquí, la lluvia no detiene la fiesta, la vuelve parte del espectáculo. Cada concierto se transforma en un encuentro colectivo, donde los desconocidos se abrazan y el tiempo se suspende al compás de la música.

Un espacio donde la sostenibilidad y la emoción se unen

Vive Claro es el primer distrito cultural verde de Latinoamérica. Un modelo donde la tecnología, la innovación y la sostenibilidad dialogan con la cultura para ofrecer algo más que un concierto: una conexión profunda entre las personas, la ciudad y el planeta.
Cada nota se mezcla con el aire puro, cada luz ilumina una historia y cada aplauso deja huella en la memoria colectiva.

Más que un lugar, Vive Claro es una experiencia viva que redefine el entretenimiento en Colombia. Un punto de encuentro donde el arte, la naturaleza y la emoción se entrelazan para recordarnos que vivir no es solo existir, sino dejarse mover por lo que verdaderamente nos apasiona.

Porque cuando la música, la cultura y la vida se encuentran… vivir se siente así. Vive Claro Distrito Cultural.

