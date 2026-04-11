Votaciones en la Casa de los Famosos cambian drásticamente: así puede hacerlo para este domingo

La tensión dentro de 'La Casa de los Famosos Colombia' ha escalado a niveles sin precedentes en las últimas semanas, obligando a la producción y al "Jefe" a tomar medidas drásticas para canalizar el descontento de la audiencia.

Tras una serie de enfrentamientos verbales y físicos que han sacudido la convivencia, se ha confirmado oficialmente un cambio estructural en la dinámica de juego: el regreso de las votaciones en negativo.

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Esta decisión surge en un momento crítico de la competencia. Los recientes cruces entre participantes —destacando la fuerte confrontación entre el actor Alejandro Estrada y el reciente expulsado Eidevin López— han generado una ola de reacciones en redes sociales. El público, que tradicionalmente votaba para "salvar" a su participante favorito, ahora tendrá el poder de decidir directamente quién debe abandonar la casa.

Link oficial para votar en NEGATIVO en la Casa de los Famosos

A diferencia de la mecánica de "voto positivo" (donde el participante con menos apoyo es eliminado), la votación en negativo invita a los televidentes a elegir al habitante que desean ver fuera de la competencia. En este escenario, el famoso que acumule el mayor porcentaje de votos será quien cruce la puerta de salida en la próxima gala de eliminación.

Esta modalidad suele aplicarse en momentos donde la polarización de la audiencia es máxima. Según analistas del formato, el voto en negativo castiga directamente los comportamientos polémicos, la falta de convivencia o las estrategias agresivas que no resuenan con los valores del público.

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Para los seguidores del reality que deseen ejercer su derecho al voto bajo esta nueva modalidad, el proceso sigue siendo digital a través de la plataforma oficial:

Ingresar al sitio web oficial del Canal RCN de la Casa de los Famosos

Hacer clic en el botón de "Votaciones".

Seleccionar la opción de "Voto para Eliminar".

Allí aparecerán todos los participantes que se encuentran en placa. Las votaciones estarán abiertas hasta este domingo.