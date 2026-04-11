El Jefe se cansó e impuso duro castigo que puso contra las cuerdas a los participantes de la Casa de los Famosos

Los últimos días en la Casa de los Famosos se han vivido con mucha tensión y dramatismo entre los participantes que quedan en competencia. Desde el pasado miércoles, los famosos tuvieron fuertes cruces que pasaron los límites.

Con las peleas en el aire, Colombia tomó la decisión de expulsar a Eidevin López, participante que tuvo una fuerte pelea con Alejandro Estrada, sobrepasando los límites del contacto físico.

Ahora, cuando se pensaba que los ánimos calmarían en la casa, los cruces se hicieron más intensos, tanto así que el Jefe se cansó y tomó drástica decisión que los puso contra las cuerdas.

Esta fue la decisión del Jefe tras los enfrentamientos

La jornada de este viernes se tornó fuerte. En la mañana, participantes como Karola, Juanda Caribe, Alejo Estrada, Tebi y otros, se vieron envueltos en una fuerte discusión en la cocina.

Los cruces fueron tan fuertes que se mencionaron temas familiares y demás. Ante esto, el Jefe se cansó y anunció en primera instancia que los participantes que tenían beneficios como Juancho (Salvación) y Valentino (Inmunidad) se les quitaría.

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"Todos irán a placa de nominación y será el público quien decida su futuro en la competencia", dijo el Jefe.

¿Cómo será la votación?

En esta oportunidad, el cambio será drástico pues las votaciones serán de manera negativa, contrario a lo que se venía realizando en semanas pasadas.

Es decir, el público decidirá y votará por el famoso que QUIEREN QUE SE VAYA. Esta es la primera vez en esta temporada, que la votación es en negativo.