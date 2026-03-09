Oficial: Netflix estrenará documental de Matthew Perry

Matthew Perry, actor de la icónica serie 'Friends', que falleció el 28 de octubre de 2023, tendrá su serie documental dirigida por Emmy Robertson y con testimonios inéditos de su hermana Mia Perry.

El famoso actor, reconocido por su papel de 'Chandler Bing' en la serie de comedia, falleció a los 54 años por una sobredosis accidental y la miniserie, que tendrá 3 capítulos, se centrará en homenajear su valentía para hablar de su problema de adicción y la lucha que enfrentaba mientras hacía reír a todo el mundo.

La producción, además de la participación de su hermana Mia, también contará con los relatos de personas que fueron muy cercanas a él, acompañados de imágenes y videos nunca antes publicados sobre su vida. Además, la historia recordará su trayectoria personal desde sus inicios en la comedia hasta convertirse en la estrella que fue y uno de los personajes más queridos de la televisión.

'The One About Matthew Perry'

Para hacer más nostálgica la serie documental y recordar su emblemático personaje de 'Chandler', el nombre oficial de la producción alude a cómo solían llamarse los capítulos de la serie 'Friends' y la historia que contará los detalles más íntimos de Matthew Perry llevará por nombre 'The One About Matthew Perry'.

Su hermana, que es psicoterapeuta y escritora, será la voz principal que relate todos los recuerdos de Matthew junto a archivos privados de la familia, confirmó Netflix. "Como su hermana, él influyó en la persona que soy hoy, en la persona que aspiro a ser y en el trabajo al que he dedicado mi vida", expresó la hermana para la plataforma.

¿Cuándo se estrena la serie documental sobre Matthew Perry?

El estreno oficial de las tres partes de la serie documental será el 27 de octubre, justo en el mes en que se cumplen 3 años de su fallecimiento.