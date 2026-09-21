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Fiscalía citó a gerentes y contadores de campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho

Las diligencias judiciales se realizarán el 23 y 24 de septiembre por posibles inconsistencias en informes presentados al Consejo Nacional Electoral.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
09:37 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación convocó a interrogatorio a los gerentes y contadores de las campañas políticas de Iván Cepeda y Carolina Corcho.

Esto, por una investigación sobre presuntas irregularidades en los reportes financieros de sus participaciones en la consulta interna del Pacto Histórico.

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Las diligencias judiciales están programadas para los días 23 y 24 de septiembre, según informaron fuentes judiciales.

La investigación se centra en posibles inconsistencias en los informes contables que fueron presentados ante el Consejo Nacional Electoral, relacionados con la consulta interna del Pacto Histórico que se realizó el 26 de octubre de 2025.

La Fiscalía busca determinar si existieron irregularidades en la manera como se registraron los ingresos y gastos de ambas campañas durante el proceso electoral interno.

Los funcionarios citados deberán rendir versión sobre la elaboración, presentación y contenido de los informes financieros que por ley deben entregar todas las campañas políticas a la autoridad electoral.

El Consejo Nacional Electoral exige a todas las campañas políticas en Colombia presentar informes detallados de sus movimientos financieros, incluyendo fuentes de financiación, donaciones recibidas y gastos realizados.

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El incumplimiento de estas normas o la presentación de información inexacta puede derivar en sanciones administrativas o investigaciones penales.

Hasta el momento, ni Iván Cepeda ni Carolina Corcho han emitido declaraciones públicas sobre la citación de los miembros de sus equipos de campaña. La investigación se encuentra en etapa preliminar y la Fiscalía no ha formulado cargos formales contra ninguna persona.

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