Alejandro Riaño regaló vehículo motorizado a reciclador que usaba a un burrito de carga

Alejandro Riaño ha vuelto a sorprender a sus seguidores al lograr la entrega voluntaria de un burrito a cambio de un vehículo motorizado para dar continuidad a las labores de reciclaje que ejecuta el dueño del animal.

La entrega del animal hace parte de la iniciativa liderada por el Proyecto Tawala, Marce la Recicladora y la fundación Good Kidz que tiene el objetivo de acabar con los vehículos de tracción animal.

Alejandro Riaño entregó vehículo a reciclador

No es la primera vez que el humorista y empresario participa en una de estas entregas ya que el hombre se ha convertido en uno de los principales referentes, en el país, de la lucha contra el maltrato animal que sufren miles de especies al ser usadas como vehículos de tracción.

Pese a que en algunas ciudades la conciencia animal ha llevado a que esta práctica se reduzca, según la senadora animalista Andrea Padilla, todavía hay 5.970 animales que continúan transportando carretas por las carreteras de Colombia.

Ante esta situación, la falta de conciencia ciudadana y la necesidad de respuestas por parte de las autoridades para ofrecer alternativas a quienes viven de dicha actividad, el empresario ha entregado vehículos motorizados para dar continuidad a estas labores.

Este fue el caso de José Miguel, quien se ha dedicado por cinco años a realizar las labores de reciclaje al utilizar a ‘Payaso’, un burrito gris, para transportar la carga por medio de una carreta. Según el hombre, en el vehículo se puede transportar una amplia cantidad de kilos al día.

Tras la verificación del estado de salud del animal, Alejandro Riaño logró que ‘Payaso’ fuera libre de todos los utensilios que llevaba puestos para realizar las labores del hale. No obstante, la reacción del burrito enterneció a todos los presentes ya que este decidió arrastrarse por el suelo para frotar su cuerpo contra la arena del lugar en el que se encontraba.

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Motos por burritos

Después de la entrega del animal, Riaño sorprendió al trabajador al hacer entrega de una moto con platón para que siga realizando su labor por medio del vehículo. El empresario manifestó que por ahora se logró la entrega de cinco motos. También se habrían entregado a cinco animales que ya serán adoptados.

“Espero que sean más de 600 de aquí en adelante. Paso a paso vamos construyendo y amando más a los animales entre nosotros los seres humanos”, aseguró.