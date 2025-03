¿Westcol reaccionó al embarazo de Aida Victoria Merlano? Este fue su curioso post que se hizo viral

Aida Victoria Merlano reveló el 19 de marzo de 2025 que se encuentra embarazada. La reconocida influencer, a través de un reel que compartió en su cuenta de Instagram, mostró su abdomen y envió el siguiente mensaje emotivo:

"A pesar de todo, siempre tendremos la mágica capacidad de crear esperanzas en los senderos más adversos", afirmó en una voz en off.

Además, luego de que sus seguidores comenzaron a felicitarla porque próximamente será mamá, Aida Victoria Merlano compartió otra foto en una historia de Instagram y les preguntó si creían que su abdomen era de un niño o una niña.

Pero, adicionalmente, reveló que desde los últimos días del 2024 se enteró de su embarazo. Su confesión fue la siguiente:

¿Ustedes se acuerdan de que yo me les perdí en diciembre y aparecí el 1 de enero poniéndoles un mensaje de que me disculparan la ausencia y que estaba haciendo ciertos ajustes? Yo me tuve que apartar de las redes porque estaba viviendo una situación compleja con el embarazo.